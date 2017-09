BERGEN (VG) Hele verden får skrytebilder fra et flott norsk sykkel-VM. Men VM-byen Bergen ligger på bunn blant norske byer innen sykling.

Triathlon-atlet Torunn A. Aarøy (44) fikk merke den dårlige sikkerheten da hun skulle sykle til jobb for fire uker siden:

– Jeg har syklet til jobb i 17 år, og i 12 år denne veien. Vi visste at dette krysset var farlig, og det hadde skjedd ulykker der før, forklarer tobarnsmoren, som også er helsereporter i Bergens Tidende.

Krysset foran

Krysset ligger i Sandviken, med eget sykkelfelt. Her kan syklistene få bra fart nedover bakken før krysset:

– Parallelt med meg kom en liten bil, som skulle inn til høyre. Hun forklarer at hun så meg, og bremset opp så jeg skulle kunne kjøre over før hun svingte av.

Men en motgående bil som også skulle svinge av samme vei, misforsto trolig dette, og krysset veien rett foran Torunn, som ikke hadde noen sjanse til å hindre sammenstøtet.

– Jeg traff bilen på siden bak, en kassebil. Jeg husket at jeg så byggene rundt i sakte kino, så var jeg borte til ambulansen kom med kraftig lyd, trolig noen minutter. Jeg husker at jeg oppfattet det hele som surrealistisk – nei, dette skjer ikke! Jeg har pakket finklær i sekken, jeg skal på fest med gamle kolleger i kveld!

Kryssets utforming

En skanning på Haukeland sykehus avslørte brudd i en ryggvirvel.

FARLIG Å SYKLE: Torunn A. Aarøy bærer ikke nag til bilisten - hun mener at ulykken skyldes kryssets utforming. Foto: Frode Hansen , VG

– Men de hadde allerede tatt nevrologisk sjekk som viste at jeg hadde fullt førlighet i armer og bein. Jeg måtte bare opereres, ryggvirvelen måtte skrus fast med titanbolter.

44-åringen er fortsatt sykmeldt og mørbanket, med en knust tann, et ribbensbrudd, et brudd i kinnbenet og en smell i skulderen. Ergerlig og plagsomt, men hun vet det lett kunne ha gått betydelig verre. Hun håper å være tilbake i trening til neste års triathlon-dyster i løpet av høsten.

– Damen som kjørte bilen var svært ulykkelig og ble fratatt sertifikatet på stedet. Men jeg tenker at denne ulykken skyldes kryssets utforming – at sykkelstien fører rett inn et så farlig kryss.

Ikke imponert

Syklistenes landsforening er ikke imponert over Bergen som sykkelby. Byen kommer ut som en av de dårligste i landet når det gjelder faktisk sykkelbruk. Bare 3,4 prosent av trafikken i byen er syklister.

– Til sammenligning ligger Trondheim og Kristiansand på ti prosent. Og i Trondheim har de også bakker, og de har også en god del regnvær, sier pressekontakt Roar Løken i landsforeningen.

Han mener de lave tallene fra Bergen kan ha sammenheng med syklistenes opplevelse av trygghet på veier og gater.

Generalsekretær Morgan Andersson i landsforeningen sier til VG:

– I vårt lokallag i Bergen og omegn får vi vite at tilretteleggingen ligger langt, langt etter planene. Samtidig etterlyser vi konkrete tall fra kommunen på hvor langt de har kommet. Vi vet at sykkelandelen i Bergen ligger under fire prosent, og at det er langt igjen til ti prosent, som er det uttalte målet innen 2019. Og selv ti prosent er bare halvparten av målet for større byer i Norge, vedtatt i Nasjonal transportplan. Sånn det ser ut nå, er mål og strategier for Bergen nærmest verdiløse.

Rivende utvikling

Bergen kommune har egen sykkelsjef, som heter Einar Johan Grieg. Han jobber med å fremme syklingens positive sider både samfunnsmessig og for den enkelte:

– Bergen har spesielle utfordringer blant annet topografisk. Byen er langstraks og det er mye bakker. Det er også slik at innen de gamle bygrensene, den gamle bykjernen, er sykkelandelen mellom seks og ni prosent, men faller når vi tar med hele byen, med Åsane, Arna, Laksevåg og Fana. Men det skjer en rivende utvikling, blant annet arbeides det med en egen tre kilometer lang sykkeltunnel fra Fyllingsdalen mot sentrum.

– Men budsjettet for sykkelstier er ikke brukt opp?

– Nei, her ligger det om lag hundre millioner akkumulert. Jeg ser ikke noe dramatisk i dette, som skyldes at planlegging og gjennomføring har tatt lengre tid enn ventet. Men pengene forsvinner ikke, de kommer til å bli brukt, sier han.

Ja, blant de tredve største byområdene i landet som er undersøkt av Syklistenes landsforening, ligger Bergen på en 25. plass. Bare tre prosent av trafikken i byen skjer på sykkel,