Sykler fra Eidsvoll til Marokko - ble påkjørt i Frankrike

Bestevennene Torgeir (22) og Nicklas (23) skal sykle over 4300 kilometer i sommer. En bil på en glatt vei i en 90-sone holdt på å sette en virkelig stopper for planene.

De to kameratene Torgeir Knutsen (22) og Jack Nicklas Utse-Åserud (23) fra Eidsvoll begikk seg ut på en litt uvanlig sommertur i år. De bestemte seg for å sykle helt fra hjembygda Eidsvoll til Marokko. Det er en strekning på hele 4319 kilometer.

– Det hele startet som en spøk. Jeg sendte melding til Torgeir og spurte om vi skulle sykle til syden, men han svarer jo alltid ja uansett hvor dum ideen kan virke. Etter hvert tenkte vi at det egentlig kunne være ganske spennende, forteller Jack.

Lang last: Frank (53) syklet med tolv meter lang flaggstang

Hverken Torgeir eller Jack har syklet noe særlig før. De tok én treningstur for å sjekke ut de nye syklene to uker før avreise, og har ellers tatt turen litt på sparket.

– Det er vel kanskje sånn vi er. Vi hadde en idé om at vi skulle utfordre oss, og nå har vi kommet helt til Frankrike.

Påkjørt i 90-sone

Tirsdag hadde de to guttene kommet seg gjennom Danmark, Nederland og Belgia og akkurat krysset grensen til Frankrike. Det regnet, men de var fornøyde med å ha krysset nok en landegrense.

– Så skled plutselig en bil forbi meg i en 90-sone. Den traff Torgeir, som ble slengt ut på jordet. Det gikk nesten i sakte film. Det var ikke spesielt hyggelig å se bestevennen min bli påkjørt, forteller Jack.



Sykkelpappa: – Forbundet skremmer jentene bort

Torgeir selv husker bare at det smalt, og at han bare kunne se grått. Det var panseret på bilen han hadde blitt slengt over. Heldigvis gikk det bra med begge to.

– Det setter virkelig en skrekk i deg. Man får litt noia for å hoppe rett på sykkelen igjen, sier Torgeir.

PÅ GRENSEN: 10 minutter før bilulykken feiret Torgeir og Jack at de hadde krysset grensen til Frankrike Foto: Privat

Fikk hjelp av fransk familie

Torgeir ble brakt til sykehuset, og etter at han var sjekket, ante ikke kameratene hvor de var.

– Så vi stod der redde, uten mat, uten sykkel, uten et sted og sove, og det regnet, sier Torgeir.

Guttene bega seg nemlig ut på tur uten mye penger, og har for det meste sovet i telt. Heldigvis hadde franske Dominique Maurice og familien hans, som var blant de første på stedet etter ulykken, tatt vare på sykkelen til de to guttene. Familien tilbød seg å gi dem husly for natten.

En uvanlig hund: Norman kan kjøre sparkesykkel!

– Vi er utrolig takknemlige. De har tatt vare på oss, gitt oss mat og et sted å sove. I dag kjørte de oss til en sykkelbutikk over grensa så vi kunne fikse sykkelen, sier Jack.

Gir seg ikke

Én ting er de to fast bestemt på: De skal til Afrika. Torgeir har fått beskjed fra legen om at han må hvile i tre dager, så for å holde seg innenfor tidsskjemaet blir de nødt til å ta toget til den franske byen Lyon før de fortsetter videre på sykkel til Marokko.

Så du? Mats hadde ikke vannski, brukte bestemors spark

– Det er dumt at vi ikke får syklet hele veien, men vi må jo prøve å være fornuftige, sier Jack.

De oppdaterer fra turen på en egen Facebook-side. Der har de mange engasjerte følgere, som har vist kameratene ekstra støtte etter uhellet.

– Vi har fått så mange meldinger fra folk som bryr seg at vi har mistet litt kontroll. Vi skal svare alle. Det er veldig rørende, og det får oss til å ville fullføre dette enda mer, sier Torgeir.