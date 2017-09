Sykkel-VM: Folkefesten er i gang – klart for den råtøffe sykkelbakken

BERGEN (VG) – Dette blir en fantastisk! Tusener av bergensere og turister følger dagens VM-tempo som ender i en superbratt klatring opp Fløyfjellet midt i byen.

FEST HELE UKEN: Tusener av bergensere og tilreisende turister hadde tatt turen til fjelltoppen Fløyen for å overvære sykkelfesten som ender i Fløyen opp. Her Ole Thomas Enge fra Sandefjord og Elin Vaksdal Gjetle fra Bergen. Foto: Frode Hansen , VG

Folk hadde til og med reist opp tirsdag kveld og overnattet i telt og hengekøyer for å sikre seg de beste plassene for dagens spektakulære ritt.

Følg dramaet i monsterbakken her!

Rå stigning

Etter to nokså korte runder rundt selve Bergens-dalen, bærer løypen rett til værs – opp forbi Fløibanen og mellom bergenshus og i smau oppover lia. I løpet av tre kilometer når de målgang ved Fløibanens endestopp på 320 meter over havet – en stigning på ubarmhjertige litt over 9 prosent i gjennomsnitt.

Sykkel-VM: Favoritt raser mot Bergens-regel

STUNTREPORTER: Kjell Sigvart Heltorp – på jobb for radio P5 i Bergen. Foto: Frode Hansen , VG

– E du gal mann! Den bakken der syklet eg på søndag – på trehjulsykkel, proklamerer nesten nakne, men kroppsmalte Kjell Sigvart Heltorp (44). Opprinnelig fra Sandefjord, men arbeider som stuntreporter for radio P5 i Bergen, kun iført en minimal shorts og påmalt det norske flagget.

Sykkel-VM: Bygget egen tribune i hagen

Heier på Dumoulin

På Fløyens topp troner nederlandske Maarten Boting (49) iført oransje bredbremmet hatt og med både norsk og nederlandsk flagg:

– Hatten har jeg fått tilsendt fra familien i Nederland. Jeg heier på Nederland, men også litt på Norge – jeg har bodd her like lenge som i mitt hjemland. Hvem som vinner? Det må bli vår mann – Tom Dumoulin!

Leste du? Boasson Hagen lei Kristoff-spørsmål

Fløibanen kjørte nonstop fulle vogner med publikum opp fra sentrum av byen og opp på byens nærmeste fjelltopp – som også er ett av landets mest populærer utsiktspunkter – og mål for dagens VM-ritt.

TROR PÅ TOM: Maarten Boting (49) fra Nederland heier mest på hjemlandet, og litt på Norge, hvor han bor. Foto: Frode Hansen , VG

Skyene hang nedover fjellsidene fra morgenen av, og ganske nær målområdet også, men fram til rittstart klokken 12.30 hadde det bare resultert i noen drøye regnbyger – ikke at målområdet ble innhyllet i skyer og dermed tåkehav.

Solen kom gjennom

– Dette er jo et hårete mål, å sende syklistene opp den bratte bakken, mener Styrk Norstrand (28) og Janne Sørum (29). Selv har Styrk litt sykling i beina, blant annet rittet Bergen-Voss.

– Det er jo en sinnssyk bakke dette. Men samtidig treffer det en nerve, noe i folkesjelen, og derfor er vi her for å se på, sier de.

Og som ved et trylleslag: Like etter at startskuddet var gått ved Grieghallen nede i byen, så forsvant de regntunge skyene og dermed ble både Bergen sentrum og Fløyen badet i sol.

TREFFER NERVE: – Dette treffer noe i folkesjelen, mener Styrk Norstrand og Janne Sørum. Foto: Frode Hansen , VG

– Alle snakker jo om laks om dagen, men vi tenkte at Bergen var litt mer torsk, sier Rune Fanebust (51) og Bjarne Martinsen (24), som kom bærende med en svær, naturtro torsk utført i silikon.

– Vi tror Dumoulin vinner. Men vi er her litt for å promotere torsk, vi arbeider i fiskematbransjen, innrømmer de.