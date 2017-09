Sykkel-VM: Bygget egen tribune i hagen!

BERGEN (VG) Da Silje Strand og familien oppdaget at VM-løypen på sykkel skulle passere huset flere dager på rad, bygget de like godt tribune i hagen!

– Ja, vi hadde vel ikke kommet på noe slikt om vi ikke var en stillas-familie, medgir hun.

Ideen ble sådd under prøve-VM i fjor, da familien sto på altanen sin og så ritt etter ritt passere opp forbi villaen i Fageråsveien om lag fem km sør for Bergen sentrum.

Bygget interesse

– Vi tenkte at dette var hyggelig, dette ville vi ha flere med på, men da ville altanen bli for liten.

Så dermed ble det til at stillasdeler fra familiefirmaet ble skrudd sammen på en ny måte, og etter kort tid sto en ordentlig, proff tribune klar mellom eple- og pæretrærne. For moro skyld er det hele pyntet med tre av familiens egne sykler.

Hun bedyrer at familien ikke var hektet på landeveissykling på forhånd.

– Nei, vi har bygget vår egen begeistring og lært oss navnene – og nå har vi bygget tribune for nabolaget!

Hun regner med at det kan komme 30–40 venner og naboer og noen kolleger, men mener at tribunen har kapasitet til nærmere 60.

SILJES TRIBUNE: Slik ser det ut med egen tribune bygget for sykkel-VM! Foto: Frode Hansen , VG

Det er rigget klart to tønnegriller hvor folk kan betjene seg selv, og medbringe egen mat og drikke.

Storskjerm

Med tanke på tradisjonelt Bergens-vær har de også rigget til et partytelt i hagen. Og har blir det satt opp storskjerm, så folk kan følge rittene å TV.

– Skulle det bli mye regn, har vi liggende klart tak over tribunen, som enkelt føres på plass på skinner, forteller hun.

Nå regner hun med hagesykkelfest i tre dager til ende:

– Fredag har vi åtte passeringer forbi oss, lørdag ti og søndag hele tolv! Det har kommet flere forespørsler fra sponsorer som vil henge opp reklame på gjerdet vårt, men vi har takket nei. Den artigste anerkjennelsen på at vi gjør noe morsomt, var at en syklist som trente forbi her, løftet mobilen sin og tok en snap av tribuneanlegget! ler hun.

