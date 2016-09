Oslo skal få 11 km nye sykkelfelt i år

Hovedstadens rødgrønne byråd håper å bygge 11 km nye sykkelfelt- og veier i år, mer enn tre ganger så mye som i fjor.

Så langt er 5,75 km åpnet, men Oslo regner med å komme i mål med mindre det blir sprengkulde fra november og fram til nyttår.

– Hårete mål



– Dette er 11 helt ferske km. Det er et hårete mål, men det er fullt realistisk, sier Rune Gjøs, direktør for kommunens sykkelprosjekt. To km, i Tvetenveien, er sykkelvei som er skilt fra resten av trafikken, resten er sykkelfelt.

I tillegg skal 10,3 km sykkelfelt utbedres, det betyr at de gjøres bredere og får rød asfalt slik at det blir et tydeligere skille mellom syklistene og resten av trafikken. Rundt halvparten av denne jobben er gjort så langt. Til sammenligning utbedret man bare 4,6 km sykkelfelt i fjor, ifølge tall fra kommunen.

– Satsingen vi ser nå startet i fjor under det gamle byrådet, og da var nivået høyt historisk sett, sier Gjøs, som tidligere var generalsekretær hos syklistenes vaktbikkje - Syklistenes Landsforening.

Men så har da også nybyggingstakten for sykkelveier noen år vært nede i en km, ifølge Gjøs, og da blir jo 3,5 nye km i fjor relativt sett mye.

– Og hver er prislappen på det som blir gjort i år?

– Det er ganske billige tiltak som koster rundt 45-50 millioner kroner til sammen, sier Gjøs.

– Tør å prioritere

Miljøbyråd Lan Marie Ngyen Berg (MDG) sier byrådet satser på å bygge sykkelfelt i Oslo sentrum hvor de planlegger åtte byruter.

– Grunnen til at vi får en så stor økning er at vi tør å prioritere. Vi er for eksempel villige til å fjerne gateparkering for å få sykkelen fram, sier hun til VG.

Rundt 1300 parkeringsplasser forsvinner når sykkelrutene står ferdig.

Berg viser til at man har hatt sykkelplaner i hovedstaden siden 1979, men at det har gått tregt med å sette dem ut i livet.

– Siden 2005 har det i gjennomsnitt blitt bygget rundt to km sykkelfelt i året. Under ett år i byråd har vi klart å snu denne skuta, sier Berg som planlegger å bygge 60 km sykkelvei, sykkelfelt og bilfrie gater innen utgangen av 2019.

Oslo har nå rundt 180 km sykkelveinett.

Fornøyd

Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening, er glad for framdriften så langt.

– Vi er fornøyd med at det nå er et taktskifte i sykkeltilretteleggingen. I nesten 40 år har det med jevne mellomrom vært annonsert gode planer uten at de har vært satt ut i livet. Men vi har trua nå, sier Andersson.

Byrådets mål er at sykling skal utgjøre 25 prosent av alle hverdagsreiser innen 2025. Ifølge den siste reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014 var tallet da nede i åtte.

Ifølge kommunens sykkeltellere har det vært drøye 16 prosent økning i sykkeltrafikken i år sammenlignet med i fjor og hele 38 prosent flere som syklet i vinter.