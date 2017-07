John-Erik brakk kragebeinet i sykkelulykke: Han dyttet meg ut i grøften

John-Erik Vatle-Todd fra Lommedalen skulle hjem fra jobb, to dager før ferien startet. Det endte med kragebeinsbrudd.

– Jeg har jævlig vondt. Det er umulig å sove liggende, sier Vatle-Todd.

Det er én uke til ferie, og John-Erik har muligheten til å sykle til og fra jobb. Kona er hjemme i permisjon med datteren, og eldstemann er hjemme fra barnehagen de siste dagene.

– Sa jeg måtte holde meg på min side av veien



– Jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen til å sykle til og fra jobb denne uken, siden jeg slapp å dra innom barnehagen, forteller Vatle-Todd fra Lommedalen i Bærum til VG.

Men hjemturen onsdag skulle få en kjedelig slutt.

– Jeg tok igjen en dame som holdt sånn passe tempo, så jeg holdt meg bak henne en stund. Hun begynte plutselig å slakke av, så jeg svaiet litt til venstre for å unngå å kjøre inn i henne, forteller han.

Bak ham kom en tredje syklist, som ifølge Vatle-Todd tilsynelatende hadde store problemer med John-Eriks forsøk på å passere den fremste.

– I det jeg svingte ut kom det en fyr på venstre side og begynte å presse på og knuffe meg inn mot damen. Jeg skrek at han måtte gi seg, også kom han seg forbi til slutt, forteller han.

Fulgte etter

John-Erik ble irritert, og ville si fra til den aggressive syklisten.

– I retrospekt ser jeg jo at jeg ikke burde gjort det, men jeg tok han igjen og spurte hva han drev med, og hvorfor han dyttet meg. Da sa han at han ikke dyttet, men at jeg måtte holde meg på min side av veien.

Ifølge John-Erik var mannen åpenbart irritert over syklingen.

– Han skrek til meg, og var rett og slett forbanna, for å si det forsiktig, forteller John-Erik.

Vatle-Todd forteller at syklisten bremset uten forvarsel, tok tak i ham og dyttet ham ut av veibanen.

– Han dyttet meg ut i grøften mens jeg syklet i fart. Jeg kom meg ikke ut av pedalene, så jeg gikk rett ned med skulderen først. Deretter ga han meg fingeren og syklet videre, forteller Vatle-Todd.

– Synes ikke man skal slippe unna det

Han kjente at noe var galt, og fikk ringt faren sin, som tok ham med til legevakten. Turen gikk videre til akuttmottaket, der en røntgenundersøkelse viste kragebeinsbrudd, og legen kunne melde om rundt seks uker før han kan løfte armen til skulderhøyde.

– Så vondt som jeg har nå er det vanskelig å se for seg at jeg er bra igjen om seks uker. Men jeg håper jo det ordner seg, sier han.

John-Erik har anmeldt saken, noe politiet bekrefter overfor VG. John-Erik har selv håp om å finne ut hvem mannen er.

– Jeg var på bensinstasjonen i nærheten og så gjennom videoopptak der, sier han.

Foreløpig er han uten hell. Hvorvidt han kommer til å finne mannen igjen, er John-Erik usikker på, men han håper det blir siste gang han opplever noe slikt på sykkelsetet.

– Dette er jo vold når det ender opp med kragebeinsbrudd. Jeg synes ikke man skal slippe unna det. Syklister har jo dårlig nok rykte som det er blant sjåfører. Når syklister begynner å skade andre syklister også, da har det gått litt langt, synes John-Erik.