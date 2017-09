Franske Vincent (47) gir verden Norges-reklame fra luften

Når TV-bildene kretser rundt Fløyen og viser et folkehav som følger sykkel-VM, er det en franskmann i helikopter som styrer kamera.

Den franske frilansfotografen er førstevalget når TV2 skal sende sykkel-TV fra Norge. Han har vært i luften over Arctic Race, han har fulgt Tour of Norway, Tour des Fjords og han var selvskreven til jobben da Bergen fikk sykkel-VM.

En av hans fremste egenskaper er at han ser norsk natur med utenlandske øyne, mener produsenten.

Studerte sportssendinger

– Sånn sitter jeg, med hodet ned i denne hetten, slik at det ikke slipper inn sol på skjermen, forklarer han VG.

47-åringen er TV-fotograf, og bor like utenfor Paris. Han hadde arbeidet blant annet som kameramann bakpå motorsykler før han begynte å se mot høyden.

– Jeg følte dette kunne være noe for meg. Så jeg begynte å studere hvordan kameraføringen var på bilrace og sykling og andre sportsarrangement, og følte at dette var noe for meg.

PITTORESK VM: Slik så det ut da Vincent Houeix var i aksjon onsdag under den spektakulære klatretempoen opp Fløyen. Foto: TV2

Hele Norge

Da han så fikk oppdrag i Norge med Arctic Race mellom Bodø og Harstad i 2013, ble TV2s produsent så begeistret at han nærmest ble for fast sykkelfotograf å regne.

Dermed har det blitt mer Arctic Race, og så Tour des Fjords, Tour of Norway, Ladys Tour of Norway og nå sykkel-VM.

– Det artige med Bergen er jo at vi flyr mellom flere fjell hele tiden. Og at det er folk ute – det skjer noe hele tiden. Jeg var ikke i sykkel-VM i Qatar, men her var det jo knapt nok folk eller hus langs løypen, og alt var nærmest flatt.

Gleder seg

Han gleder seg til fellesstartene i helgen:

– Når syklistene slippes en og en, må vi følge den enkelte. Det kan vi – kameraet kan fokusere og holde den ene fast i bildet. Men når mange slippes samtidig, danner feltet gjerne en lang slange, og det gir oss mulighet til å vise større bilder, mer av landskapet – det blir enda flottere, sier Vincent.

Han jobber tett sammen med Fonnafly-pilot Ole-Gustav Rostad (43) – i time etter time i luften, avbrutt bare av drivstoff-fylling.

VINCENT I LUFTEN: Her lavt over Fløyen under herrenes temporitt opp fjell-løypen onsdag. Foto: FRODE HANSEN, VG

Sykkel-barna

Under helikopteret henger et TV-kamera i tremillionersklassen som styres av Vincent.

– I dette helikopteret kan jeg sitte framme med piloten, og vi kan snakke sammen og jeg kan dirigere med hendene mens jeg ser i kamera. Det fungerer veldig bra.

– Noen bilder du husker spesielt så langt i VM?

LUFTENS HELTER: Pilot Ole Gustav Rostad og kameramann Vincent Houeix jobber inntil ni timer daglig i luften avbrutt av drivstoffylling og matpauser under sykkel-VM. Foto: HARALD VIKØYR, VG

– Jeg synes det var artig med alle barna som gikk sammen og laget en gigantisk sykkel på gressbakken.

Fransk blikk

Prosjektleder Per Arild Berge i produksjonsselskapet NEP Norge kan ikke få fullrost franskmannen nok:

– Han er en mann som forstår sykkelrace og TV, og samtidig kommer han med et utenlandsk blikk på norsk natur. Det er slik at vi norske kan være litt blaserte, og gjerne tar natur for gitt der han ser det flott.

NEP utfører TV-produksjonen for TV2.

– Samtidig arbeider han godt sammen med pilot Ole-Gustav Rostad, det er nemlig ikke det samme hvilken pilot du har, her er det mye sidelengs flyging og ofte er det slik at det er fotografen som dirigerer hvor helikopteret skal bevege seg, sier Berge.