Forventer publikumsrekord: Slik blir VM-helgen i Bergen

Tusenvis av mennesker er ventet til Bergen når VM avsluttes. Nå ser til og med værmeldingen bra ut.

– Det er jo høydepunktet som kommer nå til helgen. I tillegg er det meldt strålende sol og vi har lagt til rette for masse aktiviteter, blant annet med storskjerm i Byparken, sier ordfører Marte Mjøs Persen til VG.

Ordføreren sier hun tror det blir en storslagen VM-avslutning til helgen, og er full av lovord om sykkelfeberen som har herjet Bergen den siste uken.

– Det har vært en kjempefin folkefest så langt, en feiring av sykkelsporten og det har vært en flott ramme rundt mesterskapet. Det har virkelig vært noen fantastisk fine dager her.

Arrangementsjef Helge Stormoen trekker frem starten ute i havgapet i Øygarden på herrenes fellesstart i junior- og seniorklassen som en av helgens definitive høydepunkter.

– I helgen vil vi kunne presentere bilder som er helt «breathtaking» i forhold til vill natur. Det blir et prospektkort ut til den store verden, sier Stormoen til VG.

Tror på publikumsrekord

Arrangementsjefen har tidligere estimert at totalt 550.000 mennesker vil møte opp i løypene under VM. Etter oppmøtet de siste dagene, tror arrangøren at det totale antallet besøkende vil bli langt høyere.

– Vi forventer publikumsrekord, sier Stormoen.

Søndagen blir trolig dagen da flest bergensere og tilreisende samler seg i byen for å få med seg herrenes fellesstart. Arrangøren sier deres informasjon fra forbundene og hotellbookinger peker mot et «stort tilsig» av publikum på VMs siste dag.

– Det er klart at de som satt på gjerdet og ikke fikk med seg onsdagens folkehav opp mot Fløyen, fikk sin overbevisning om at Bergen er det rette stedet å være nå til helgen.

Den største folkefesten vil trolig foregå i sentrum, men arrangementsjefen har også et tips til de som vil unngå de største folkemengdene.

– Det blir færre folk og enda mer spennende å stå i Laksebakken, stigningen midtveis i løypa. Der er det mulighet for brudd søndag og en sjanse for at hele løpet avgjøres.

Dette skjer lørdag:

09.30 blir det fellesstart for menn junior. Fra starten i kystlandskapet rundt Øygarden går løypa 133,8 kilometer med åtte runder i sentrumsløypa, som avsluttes på Festplassen. Medaljeseremonien blir avholdt i 13-tiden, like etter at løpet er ferdig.

13.30 går startskuddet for kvinnenes fellesstart, som arrangøren selv omtaler som «ofte det mest offensive rittet av alle i VM». Etter åtte runder rundt løypa i Bergen avsluttes det hele med et spurtparti på 300 meter inn til Festplassen.

– Vi håper mange vil ta turen og at alle forhåpentligvis får en flott opplevelse, sier ordfører Mjøs Persen.

Like før klokken 18 blir det medaljeseremoni på Torgallmenningen, før kvelden rundes av med det offisielle After Race Party på Bryggen Arena.

Søndagens løypekart - saken fortsetter under bildet.

SPEKTAKULÆRT: Løypa for herrenes fellesstart går fra Rong ute i havgapet, før den avsluttes på Festplassen i sentrum. Foto: , UCI

Dette skjer søndag:

10.05 går startskuddet for herrenes fellesstart med nordmenn som Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff i spissen. Fra Øygarden går løypa (se bilde over) via Sotrabroen, en av Norges største hengebroer, før den fortsetter videre mot sentrum, der Ulriken og fjellet opp mot Fløyen skal bestiges.

– Det er en helt spektakulær kystnatur med øyer og broer. Hvis været holder seg, blir det noen fantastiske bilder som blir sendt til verden fra kyst-Norge, sier ordfører Marte Mjøs Persen.

– Dette er god norgesreklame, fortsetter hun.

På vei til mål på Festplassen er det duket for massesprint med 2,5 kilometer rundkjøringsfri løype som avsluttes med et spurtparti på 300 meter. Krappe 90-meterssvinger rett før mål vil føre til en enormt spennende avslutning, ifølge arrangementsjef Stormoen.

– Det er en teknisk krevende avslutning med en del svinger. Rytterne kommer i høy hastighet og det blir om å gjøre å posisjonere seg slik at man er med helt til det siste.

Like etter klokken 17 blir det medaljeseremoni for gutta på Torgallmenningen.

Det hele rundes av med en heidundrende avslutningsseremoni på samme sted cirka 17.40 søndag kveld, kort tid etter herrenes medaljeseremoni.

Arrangementsjef Stormoen er svært hemmelighetsfull når det kommer til hva seremonien vil inneholde, men lover at det blir en verdig avslutning på VM.

– Det blir både spennende og spektakulært, lover han.

Kommunen har også lagt ut utfyllende informasjon om stengte veier og trafikkavviklingen i byen, gode råd til de i løypa og tips til folk som ankommer Bergen med båt eller bobil de neste dagene.

Både Yr og Storm har meldt knallvær med sol, noen skyer og temperaturer mellom 17 og 18 grader på dagtid lørdag og søndag.

Ordførerens råd til publikum i Bergen er følgende:

– Bruk kollektivtransport og beregn god tid. Ha godt humør og ta vare på hverandre!