Bekymring i politiet før sykkel-VM: Holdt møte hos Arbeidstilsynet

Politiets Fellesforbund (PF) er bekymret for bemanningen, arbeidsmengden og politiets økonomi før sykkel-VM i Bergen.

– Vi har fått stadig flere tilbakemeldinger fra medlemmer som er frustrerte over situasjonen. Det er mannskap som er satt opp til å jobbe tre av fire helger på rad. Flere har ikke mottatt arbeidsplan to uker før mesterskapet. Vi vet også at det er planlagt med overtid, sier PF-leder Sigve Bolstad til Bergens Tidende, som først omtalte saken.

I en fersk bekymringsmelding til Arbeidstilsynet varsler Politiets Fellesforbund om det de mener er brudd på arbeidsmiljøloven.

De er bekymret for bemanningen, politiets økonomi og mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Folkefest lørdag: Tusenvis møtte opp til åpningen

Den bekymringen deler ikke driftsenhetsleder Morten Ørn ved Vest politidistrikts Fellesoperative tjenester.

– Vi deler ingen av bekymringene til PF og kan ikke se at det foreligger noen brudd på arbeidsmiljøloven. Politiet har egne bestemmelser som gir grunnlag for unntak fra loven på enkelte områder, sier han til VG.

BEKYMRET: Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, har fått flere henvendelser fra medlemmer med ulike bekymringer knyttet til sykkel-VM. Foto: Jørgen Braastad , VG

Han ønsker ikke å gå ut med nøyaktige tall på hvor mange politifolk som daglig vil være i sving under sykkel-VM, men bekrefter at det er snakk om flere hundre politifolk i «den største politiinnsatsen bergensregionen har sett».

Ikke helt geit: Disse dyrene rotet seg ut i VM-løypa på Fløyen

Ifølge BT anslår politidistriktet et daglig behov på inntil 700 politifolk. For å få den kabalen til å gå opp, har Politidirektoratet (POD) beordret mannskaper fra andre politidistrikt. Også Beredskapstroppen vil være i Bergen, skriver avisen.

Les mer: Politi-strid foran sykkel-VM

Morten Ørn avviser samtidig at sykkel-VM ligger an til å gi Vest politidistrikt økonomiske problemer.

– Politidistriktet har fått 33 millioner kroner, i tillegg til de 3,2 millionene vi fikk over statsbudsjettet i 2014. Budsjettstatus per nå tilsier at vi vil gå i balanse, sier han.

IKKE BEKYMRET: Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt henviser til driftsenhetsleder Morten Ørn, som ikke deler bekymringene til Politiets Fellesforbund. Foto: Frode Hansen , VG

Denne uken møttes representanter fra Vest politidistrikt, PF og POD til et møte hos Arbeidstilsynet, bekrefter Ørn.

– Det var et greit oppklaringsmøte der partene fikk sagt hva de mente om saken.

Fått med deg VM-løypa? Her skal Edvald, Kristoff og Sagan kjøre om VM-tittelen

Overfor BT understreker Bolstad i Politiets Fellesforbund at han ikke retter kritikk mot hverken arrangørene eller Vest politidistrikt, men at spesielle omstendigheter gjør ansvarssituasjonen uoversiktlig.

– Det er POD som har beordret mannskap fra hele landet til sykkel-VM, og det er de i sin fulle rett til. Før og etter mesterskapet er disse mannskapene underlagt sitt politidistrikt, men i Bergen er de underlagt Vest politidistrikt, sier Bolstad til avisen.

Lørdag møtte omkring 7.500 mennesker opp til å få med seg åpningsseremonien på Torgallmenningen, skriver BT.

Få oversikt: Dette er VMs ni største stjerner

Verdensmesterskapet varer fra 16. til 24 september og er det største arrangementet i en sommeridrett gjennomført i Norge.