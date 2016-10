Sykehusstreiken trappes opp for åttende gang

Ytterligere 20 ledere og leger tas mandag ut i streik ved Helse Bergen og St. Olavs hospital, opplyser Akademikerne helse.

Om konflikten fortsetter vil 628 leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere og tannleger være i streik.

Onsdag går Norges lengste sykehusstreik inn i sin femte uke. Da møtes også partene til tvungen mekling hos Riksmekleren.

Bakgrunn: Over 200 sykehustimer avlyst

– Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiver i forkant av meklingen. Akademikerne vil ha et kollektivt vern for den delen av legenes arbeidstid som strekker seg ut over Arbeidsmiljølovens grenser, mens Spekter er opptatt av at sykehusene skal kunne planlegge på lang sikt. Jeg mener det er mulig å finne en løsning som sikrer begge deler, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Bakgrunnen for streiken er uenighet om hvordan arbeidstiden for leger ved sykehus skal fastsettes. Legeforeningen advarer mot rovdrift på legene dersom arbeidsgiverne vinner fram med sitt krav om å endre ordningen med kollektiv rullerende turnus og erstatte den med individuell turnus.

Les også: Slik rammer sykehusstreiken

Frøyland peker på at tillitskrisen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i sykehus har forverret seg for hver dag under streiken som i morgen har vart i 30 dager. Han mener det bare er en forhandlingsløsning som vil starte prosesser som gjenoppbygger denne tilliten.

Akademikerne har i dag 595 medlemmer ved 15 sykehus i streik. Torsdag trappes streiken opp med 13 ledere ved Oslo universitetssykehus.

Les også: Så mye tjener legene på ordningen de kjemper for å beholde

Les også: Slik vil Spekter få slutt på sykehusstreiken