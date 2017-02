Treg start for Høies prestisjereform

FORNEBU (VG) Fritt behandlingsvalg skulle korte ned sykehuskøene og avskaffe behovet for privat helseforsikring. Et drøyt år etter innføringen hadde bare 1700 pasienter benyttet seg av ordningen.

– Vi har topp moderne utstyr og pasienten får akkurat den samme undersøkelsen som på et sykehus, sier Lars Øivind Krafft Sande, spesialist i indremedisin og hjertesykdommer ved Moloklinikken på Fornebu.

Den private klinikken har en avtale med staten som gjør at pasienter som har rett til hjerteundersøkelse, kan betale vanlig egenandel på 345 kroner.

Mens man kan få time i løpet av en uke på Moloklinikken, kan ventetiden være svært lang på en del offentlige sykehus.

Fritt behandlingsvalg Gir pasienter mulighet til å velge om de vil ha behandling på offentlig sykehus eller hos privat leverandør på statens regning.

Den private leverandøren må ha avtale med staten. Pasienten betaler bare vanlig egenandel.

For å kunne benytte ordningen, må man ha henvisning fra fastlegen. Du kan velge hvor den skal sendes, men behandlingsstedet må ha rett til å vurdere henvisninger. Alle offentlige og noen private behandlingssteder har denne retten.

Innen ti dager skal pasienten få svar på om hun har rett til behandling. Har hun det, kan hun selv velge blant behandlingsstedene som er med i fritt behandlingsvalg.

På helsenorge.no kan man se hvor lang ventetid det er på ulike behandlinger ved de forskjellige behandlingsstedene. Kilde: helsenorge.no

På Ringerike sykehus på Hønefoss er det ifølge helsenorge.no 52 ukers ventetid på utredning hos hjertespesialist. Ved resten av de offentlige sykehusene er det mellom tre og 30 ukers ventetid.

– Mange går rundt og er usikre mens de venter, og en del er sykmeldt. Det er gunstig både for pasienten og for samfunnet å korte ned på ventetiden så mye som mulig, sier Sande.

Skulle kutte køene



Mer bruk av private aktører, større frihet for sykehusene og flere rettigheter for pasientene. Det var regjeringens resept for å kutte sykehuskøene da de presenterte fritt behandlingsvalg sommeren 2014.

Helseminister Bent Høie (H) pekte på tre grunner til å lansere en slik reform:

• For mange venter unødig lenge på nødvendige inngrep.

• Ledig kapasitet både i det offentlige og det private helsevesenet.

• To-deling av pasientgrupper ved at flere tegner private helseforsikringer.

Store visjoner og åpen pengebok til tross: 9. januar, et drøyt år etter at prestisjereformen trådte i kraft, hadde bare 1712 pasienter benyttet seg av fritt behandlingsvalg.

Det viser tall VG har fått fra Helsedirektoratet.

Ap: Fullstendig mislykket reform



Helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen, mener fritt behandlingsvalg er en fullstendig mislykket reform.

– Fritt behandlingsvalg er bra for de 1700 pasientene som har benyttet seg av det, men vi mener å kunne dokumentere at man ved å heller bruke pengene i de offentlige sykehusene, ville gitt behandling til langt flere for en vesentlig lavere pris, sier han.

VIL STYRKE OFFENTLIGE SYKEHUS: Helsepolitisk talsmann i Ap, Torgeir Micaelsen, vil heller bruke penger på å utvide åpningstidene ved poliklinikkene på de offentlige sykehusene. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

I statsbudsjettene for 2015–17 er det satt av til sammen 750 millioner kroner til ordningen. I tillegg kommer administrasjonskostnader.

Mens regjeringen vil utnytte ledig kapasitet blant private behandlere, har Ap foreslått å bruke penger på å utvide åpningstidene på poliklinikkene på de offentlige sykehusene og inngå avtaler med flere avtalespesialister.

– Mens de offentlige sykehusene får svært strenge effektivitetskrav, har man åpnet opp en annen fil for de private. De kan velge hvilke pasienter de vil behandle og hvor mange, så bare kommer pengene inn fra staten, sier Micaelsen.

– Hadde man gitt den typen økonomiske rammebetingelser til sykehusene, kunne de behandlet langt flere pasienter enn i dag.

Micaelsen viser også til økningen i salg av private helseforsikringer. Ifølge tall fra Finans Norge hadde nesten 478.000 nordmenn slik forsikring i 3. kvartal 2016. Det er en økning på 18 prosent siden Solberg-regjeringen overtok.

Helseministeren er fornøyd



Helseminister Bent Høie sier til VG at han er fornøyd med fritt behandlingsvalg så langt:

– Antallet øker for hver måned, og vi kommer til å utvide antall diagnoser som kommer inn under fritt behandlingsvalg. Jeg måler ikke suksessen ut fra hvor mange pasienter som benytter seg av ordningen, men ut fra betydningen den har for hver enkelt pasient.

Høie tror både antall pasienter som benytter seg av fritt behandlingsvalg og antall institusjoner som slutter seg til ordningen kommer til å fortsette å øke i 2017. Helseministeren har gitt sykehusene i oppdrag å sørge for å gi pasientene mer informasjon om muligheten til å velge både privat leverandør og mellom offentlige sykehus.

– Det er et stort potensial for pasienter til å få god veiledning og velge å få behandling raskere. Og det handler også om hvordan vi utnytter de samlede ressursene, sier han.

FORNØYD MED REFORMEN: Selv om bare 1700 pasienter har benyttet seg av fritt behandlingsvalg, er helseminister Bent Høie (H) fornøyd. Han måler suksessen ut fra betydningen ordningen har for hver enkelt pasient. Foto: Trond Solberg , VG

– Folk kjøper unødvendig helseforsikring



På Moloklinikken skjønner de ikke hvorfor Arbeiderpartiet er så kritisk til fritt behandlingsvalg. Even Holt, avtalespesialist i kardiologi, mener ordningen har fått mye urettferdig kritikk.

– At vi kan avlaste sykehusene er bra både for dem og for pasientene. Nå bindes altfor mye av sykehusenes legeressurser opp på poliklinikkene. Det hadde vært bedre om legene kunne brukt mer tid på inneliggende pasienter, sier han.

Daglig leder ved Moloklinikken, John Haugnæss, mener folk kjøper unødvendig privat helseforsikring fordi de ikke kjenner til fritt behandlingsvalg. De betaler for å kunne komme seg fremover i køen, noe fritt behandlingsvalg kan gi dem gratis.

– Det er for lite kunnskap om fritt behandlingsvalg blant fastleger og på sykehusene. Og det tar tid før folk endrer vaner og ser at dette er en naturlig del av helsevesenet, sier Haugnæss.

Etter en litt treg start i juni, kommer det stadig flere pasienter til hjerteundersøkelse på Moloklinikken gjennom fritt behandlingsvalg. Og klinikken står klar til å ta imot enda flere hvis behovet melder seg.

– Vi kunne raskt doblet kapasiteten, fastslår Lars Øivind Krafft Sande.

