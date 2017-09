Sykehusdirektør om de som feilmedisinerte Djabrail (6): – Oppleves dramatisk

Torsdag døde Djabrail (6), som ble feilmedisinert på Haukeland. Sykehusdirektøren forteller at personellet som var involvert opplever dødsfallet som en stor belastning.

Seks år gamle Djabrail Sulejmanov var innlagt på Haukeland sykehus for å få behandling for hjernesvulst. Legen som skulle behandle seksåringen hadde forvekslet to sprøyter – én som skulle i blodårene og én som skulle i hjernen.

Djabrail fikk hjerneskade som følge av feilen, og ble lagt i respirator. Torsdag ble respiratoren koblet fra, og seksåringen ble erklært død minutter senere.

Dette har skjedd: Djabrail (6) i koma etter feilmedisinering

Politiet undersøker saken

Legen som feilmedisinerte gutten var sykemeldt en periode etter hendelsen. Direktør ved Haukeland universitetssykehus Eivind Hansen forteller til VG at legen nå er tilbake i jobb.

– Vi har vært opptatt av å inkludere helsepersonellet på arbeidsplassen, kanskje tilpassede oppgaver. Vi har ikke hatt grunn til å gjøre noe annet, sier han.

Han forteller at hendelsen er en stor belastning på helsepersonellet som har vært involvert.

– Det oppleves dramatisk for hele barne- og ungdomsklinikken, og spesielt for de som har vært direkte involvert, sier Hansen.

Helsetilsynet er i gang med en rapport om situasjonen, og Hansen ønsker ikke å kommentere hva sykehuset har gjort feil før den foreligger.

– Vi har gått gjennom situasjonen, og har så langt endret én rutine etter denne hendelsen. Går gjennom internt, får se hva som ligger her. Her kan det være læringspunkt og justeringer vi må ta med oss videre, sier han.

Meldt til politiet

Sidsel Isachsen, leder for Retts- og påtaleenheten i Hordaland politidistrikt, forteller at hendelsen på Haukeland er meldt til politiet.

– Politiet har i tråd med regelverk mottatt melding om at dette har skjedd, og at de gjør de nødvendige undersøkelsene i forbindelse med det, forteller hun til VG.

Familien har fått oppnevnt advokatene Thorsteinn Skansbo og Jan Inge Thesen.

– Akkurat nå er vi i en kartleggingsfase hvor vi ønsker å finne ut av hva som har skjedd, hvilke rutiner sykehuset har hatt for dette tilfellet, og hvordan de har forholdt seg til disse rutinene. Deretter vil vi ta en vurdering i samråd med de pårørende om hvordan vi vil gå videre i saken, sier Skansbo til VG.

Saken fortsetter under bildet.

«TRAGISK»: Helseminister Bent Høie synes det er veldig trist med skjebnen til Djabrail. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Høie: – Mine tanker går til foreldrene

VG har vært i kontakt med helseminister Bent Høie, som synes det beskjed om dødsfallet til Djabrail var forferdelig trist og tragisk. Høie er som statsråd for helse-Norge og sykehusene øverste ansvarlig for det offentliges helsetilbud. Han forteller at han er oppriktig lei seg over at feilmedisineringen av seksåringen fikk en slik utgang.

– Mine tanker går til foreldrene. Dette må være alle foreldres aller verste mareritt. Jeg vet at sykehuset også tar dette veldig, veldig tungt, sier Høie til VG.

Han fikk beskjeden mens han deltok på et jubel-møtet blant Høyres nye stortingsgruppe for å markere valgseieren. Meldingen la en brutal demper på Høies stemningsleie

– Norske pasienter må vel kunne kreve at denne typen feilbehandling ikke skal skje?

– Jeg har ikke lyst til å gå inn i denne saken konkret. Jeg har nettopp fått vite at Djabrail er død. Jeg oppfatter at sykehuset nå håndterer dette på en skikkelig måte, svarer Høie.

– Kan du påvirke at familien nå får den beste oppfølging etter det tragiske utfallet av saken?

– Dette er en fryktelig trist dag. Vi har etablert ordninger for oppfølging som skal fungere, svarer Høie.