Samboeren om donorsvikten: – Han trodde det ville gå bra

Hun sitter igjen uten samboeren. Han døde etter at hjertet hans ble operert ut, mens donorhjertet var på vei til en annen.

Denne uken skrev VG at Rikshospitalet får knusende kritikk av Statens helsetilsyn for hjertetransplantasjonen som gikk galt høsten 2015. Da ble en mann i 50-årene kalt inn på operasjonsstuen, hvor han etter flere hjertestans fikk hjertet operert ut.

Ett døgn uten hjerte



Teamet der trodde at et donorhjerte var på vei fra et annet sykehus, men da donorteamet deres returnerte hadde de ikke med seg noe hjerte.

Har du tips i saken? Kontakt Jenny-Linn Lohne og Silje Løvstad Thjømøe

Mannen ble derfor liggende rundt et døgn ut hjerte, før legene klarte å skaffe til veie et nytt donorhjerte. Men etter noen uker døde han av komplikasjoner.

Tilbake sto hans samboer og to barn.

Årsaken til at donorhjertet ble sendt til en annen pasient, er en kommunikasjonssvikt på Rikshospitalet. Men i granskingen fant også Helsetilsynet at også den nye sjekklisten, som ble innført etter at mannen døde, heller ikke var god nok.

Vil at sykehuset skal ta grep



VG har vært i kontakt med samboeren, som ikke ønsker å stå frem med navn.

– Jeg har hatt god kontakt med sykehuset siden hendelsen og visste om kommunikasjonssvikten. Men da jeg leste rapporten ble jeg overrasket over at de ble slaktet for sjekklisten. Jeg følte meg trygg på at de endringene de hadde gjort var gode, og at dette ikke skal kunne skje igjen, sier samboeren.

Les også: Rikshospitalet meldte ikke dødsfallet til politiet

Hun sier at tiden etter mannens død har vært tøff, og at saken har vært en belastning for henne og familien.

– Dette bunner jo ut i en systemsvikt, men for meg og barna er dette bare veldig trist. Jeg er veldig skuffet over at de får kritikk for endringene de gjorde etter hendelsen, men jeg må også si at vi har fått god oppfølging underveis. Jeg stoler på at sykehuset nåtar nødvendige grep for at det ikke skjer igjen.

Optimist før operasjonen



Samboeren forteller VG at hun hadde vært sammen med den avdøde mannen i 18 år, og at han før operasjonen hadde gledet seg over at han skulle få nytt hjerte.

– Han hadde veldig tro på at det skulle gå bra, selv om han naturligvis visste om risikoene ved en transplantasjon. Han er dypt savnet. Samtidig er det godt at rapporten har kommet, da vi har vært i en slags venteboble. Mitt mål under prosessen er at jeg ikke skal leve et liv i bitterhet eller bære nag til noen og det kommer jeg til å klare.

– Jeg håper virkelig ikke at denne hendelsen skal føre til at folk blir skeptiske eller negative til dette med organdonasjon. Det gjøres en fantastisk jobb for å redde mennesker og det er behov for flere organer. Jeg oppfordrer alle til å snakke med sine nærmeste og dele sitt standpunkt.

Overlege om donorsvikten: – Har aldri skjedd før

Helsetilsynet har i rapporten ikke tatt stilling til om mannen døde som en direkte konsekvens av donorsvikten, men overlege Arnt E. Fiane, som leder hjertekirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus, sa i 2015 at mannen trolig døde fordi han ble liggende så lenge uten hjerte.