Så mange operasjoner ble utsatt av sykehusstreiken

Allerede natt til onsdag var legene tilbake på jobb, men det er mye som skal tas igjen etter streiken.

Den har nemlig ført til 10.241 utsatte polikliniske konsultasjoner, 1463 utsatte operasjoner og 496 fristbrudd, ifølge Statens helsetilsyn.



Siden 7. september. 628 ansatte ved 15 sykehus har vært i streik. Tillitsvalgte i Akademikerne Helse flere steder i landet er skuffet etter at arbeidsminister Anniken Hauglie (H) tirsdag avsluttet norgeshistoriens lengste sykehusstreik.

– Streiken har ført til svært mange utsatte konsultasjoner, behandlinger og undersøkelser, sa hun tirsdag.

– Dette har vært en svært ansvarlig streik og tvungen lønnsnemnd løser ikke den reelle konflikten. Tillitskrisen og uroen i sykehus vil fortsette – bare på andre arenaer. Den blir ikke mindre av at arbeidsgiver har spekulert i nemnd og nekter å bruke innvilgede dispensasjoner, sa leder Rune Frøyland i Akademikerne Helse tirsdag.

Økt bevissthet

Frøyland forklarer tillitskrisen i sykehusene slik:

– Når man ikke kan stole på at man blir ivaretatt i vaktsystemet sitt, og ikke stoler på at 60 timers uker blir forvaltet på en god måte, så påvirker det arbeidsforholdet.

Han mener uansett ikke at streiken har vært forgjeves.

– Den har skapt en bevissthet hos svært mange om hvor viktig kollektivt vern er, og dette gir oss drahjelp når vi skal inn til Rikslønnsnemnda. De har helt sikkert fått med seg det som nærmest er et folkekrav om kollektive avtaler, sier Frøyland.

Rikslønnsnemnda

Striden har handlet om legenes arbeidstidsordninger. Legene har krevd at dagens praksis med såkalte «rullerende arbeidsplan» skulle tariffestes, mens Spekter har stått hardt på at det er arbeidsgivers rett og plikt å planlegge legenes arbeidstid, slik de mener dagens avtale åpner for.

Nå skal begge parter prosedere sine syn for Rikslønnsnemnda, som tar den endelige avgjørelsen i saken. Det kan ta inntil seks uker før resultatet fra Rikslønnsnemnda er klart.