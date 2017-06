Rikshospitalet-bråket: Tenåringer frykter lang ventetid

«Andreas» (15) og «William» (14), som begge ble født i jentekropp, forteller om en enorm angst for at de ikke skal få hjelp på Rikshospitalet.

For «Andreas» er sommeren 2018 det eneste som står i hodet på han. Det er nemlig da 15-åringen begynner på videregående. Håpet for «Andreas» er å være godt i gang med hormonbehandlingen for å skifte kjønn fra kvinne til mann innen da.

– Det ville vært fantastisk om jeg kunne være meg selv når jeg starter på videregående, sier han til VG.

Frykter jentepuberteten



«Andreas» ble nemlig født i jentekropp, men har i over to år levd som gutt. Men selv om både familien, vennene og klassekameratene for lengst har slått seg til ro med hans nye navn og identitet, er veien fortsatt lang for å få diagnosen mange transpersoner higer etter. Ved å bli klassifisert som transseksuell av behandlerne på Rikshospitalet, får de nemlig tilgang til både hormonbehandling og kirurgien som bekrefter det opplevde kjønnet deres.

Men på den eneste avdelingen som tar i mot mennesker som opplever å være født i feil kropp, har det lenge vært stort sykefravær. Situasjonen på Psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet har ført til så stor bekymring hos de tillitsvalgte at de har varslet fylkesmannen i Oslo og Akershus om det det kaller «kritikkverdige forhold» som skaper en risiko for pasientene.

I skriftlige varsler beskriver de et høyt sykefravær og mange oppsigelser som igjen fører til forsinkelser og et utradert fagmiljø.

De voksne transmennene Nicolas (29) og Martin (30) fortalte denne uken at de har opplevd å få timene sine utsatt gang etter gang og at de nesten aldri møtes av samme behandler. Begge to valgte til slutt å betale for kjønnskorrigerende behandling i privat regi.

«Andreas» forteller at det har betydd flere utsettelser av timene hans og en frykt om at han ikke skal få den behandlingen han ønsker: Testosteron og kirurgi for å fjerne brystene.

GUTT I JENTEKROPP: 15 år gamle «Andreas» er redd for at jentepuberteten skal komme for langt før han får satt i gang den kjønnsbekreftende behandlingen han ønsker seg. Foto: Trond Solberg , VG

Siden desember 2015 har han blitt utredet av leger for å utelukke andre faktorer som kan spille en rolle for opplevd kjønn og identitet. «Andreas» føler selv at det haster å komme i gang med behandlingen siden puberteten gjør endringer med den biologiske jentekroppen hans.

Frykten er å få bryster og andre kvinnelige trekk før hormonbehandlingen settes i gang.

– Jeg tror jeg hadde fått det mye bedre hvis jeg hadde fått startet behandlingen før, sier han.

For pasientorganisasjonen for mennesker som søker eller har diagnose transseksualisme, Harry Benjamin Ressurssenter er omorganiseringen etterlengtet:

– Det skal ikke underslås at det i en lengre periode har vært store utfordringer med et svært dårlig arbeidsmiljø på psykosomatisk avdeling som har ført til mange sykemeldinger. Det har dessverre gått utover noen pasienter på avdelingen og det er ikke akseptabelt, skriver daglig leder Tone Maria Hansen i en e-post til VG.

De ønsker at all behandling av transpersoner skal ligge under nasjonal behandlingstjeneste, og er ikke enig med helsepersonell som til VG sa at de ønsket å gjøre mye av behandlingen selv - ettersom det kan bli ventetid på Rikshospitalet.

Behandlingen av transeksualisme hos barn er nylig lagt inn under Barne- og Ungdomsklinikken. De overtok i vår behandlingsansvaret for den unge delen av pasientgruppen etter en omfattende omorganiseringsprosess.

– Pasienter som har en sterk og vedvarende kjønnsdysfori, og som har kommet inn i pubertetens første stadier skal få tilbud om pubertetsutsettende behandling. Det er uheldig om noen pasienter opplever at økt ventetid gjør at de ikke får vurdering for oppstart denne type behandling etter at puberteten har startet, skriver overlege Anne Wæhre og seksjonsleder og professor Trond Diseth i en e-post til VG.

Rikshospitalet: Vet det tar tid



«William» (14) kjenner på den samme frykten som «Andreas».

– Jeg tror ventetiden er noe av det verste, sier 14-åringen når han sammenligner det å «komme ut» som gutt med prosessen på Rikshospitalet.

14-åringen vil gjerne sette i gang hormonbehandling så snart som mulig, men også han venter på å ferdigstille utredningen på Rikshospitalet. Han har allerede begynt på medisiner som blokkerer hormonene som setter i gang jentepuberteten. Men disse har han fått av en helsestasjon, ikke av behandlingsteamet på Rikshospitalet.

– Jeg har alltid vært gutten i familien. Ingen har tenkt noe over det, det har liksom bare vært sånn. Foreldrene mine er redd for at jeg skal få et vanskeligere liv, men jeg tror ikke jeg får et dårligere liv om det ikke hadde vært for den lange ventetiden på Rikshospitalet, sier han.

Han frykter at han må vente i opptil flere år for å få den behandlingen han drømmer om.

– Jeg synes det er skikkelig, skikkelig dumt.

Avdelingsledelsen på Psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet har tidligere medgitt at de har et høyere sykefravær enn resten av sykehuset, og at fraværet fører til noen forsinkelser.

VIL HA HORMONBEHANDLING: «William» har allerede satt seg godt inn i hva det innebærer å få testosteron, men frykter nå at det kan ta lang tid å få behandling på Rikshospitalet. Foto: Trond Solberg , VG

Nå er behandlingsansvaret flyttet over til Barne- og ungdomsklinikken.

– Vi på Barne- og ungdomsklinikken også kjent med at pasienter opplever at utredningsforløpet kan ta svært lang tid. Dette er noe vi ønsker å se på sammen med andre behandlere av pasientgruppen samt pasientorganisasjonen, skriver Wæhre og Diseth i en e-post til VG.

Synes det blir dobbelt opp



«Andreas» synes det er ekstra dumt at behandlerne på Rikshospitalet bruker tid på å gjennomføre en utredning som ligner veldig den han gjennomgått hos en barnepsykolog før han fikk henvisning til Rikshospitalet.

– Det jeg har gått gjennom har allerede tatt et år, og nå skal jeg gjennom bortimot den samme utredningen en gang til, sier han.

Wæhre og Diseth forteller at de vil vektlegge innspill fra pasientene tungt i oppbygningen av den nye tjenesten til barn - alt for å sørge for at utredningen ikke blir for langvarig.

– Behovet for utredning i andrelinjetjenesten, som Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), i nærheten av der pasienten bor, vil fortsatt være viktig, svarer Wæhre og Diseth.