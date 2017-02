Norske sykehus klarer ikke holde budsjettene

Under halvparten av de 20 helseforetakene klarte å innfri økonomisk i fjor. Samtidig mangler en tredel av de ekstra pengene Bent Høie (H) lovet sykehusene før han ble helseminister i 2013.

Det viser en gjennomgang av alle helseforetakene som VG har gjort. De endelige resultatene for 2016 blir ikke klare før senere i februar, men prognosene viser at under halvparten av helseforetakene klarte budsjettene sine.

Foretakene som ikke driver direkte med pasientbehandling er holdt utenfor.

Verst står det til på Sykehuset Østfold, som åpnet sitt splitter nye sykehus på Kalnes i november 2015. Helseforetaket skulle etter planen gå med 252 millioner i underskudd i 2016.

I desember lå underskuddet an til å bli på hele 433 millioner, altså 72 prosent mer enn budsjettert.

Også Akershus universitetssykehus (Ahus), Sykehuset Telemark, Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag er langt unna å klare de økonomiske kravene som eierne, de regionale helseforetakene, satte for dem i 2016.

INNFRIDDE IKKE: Rett før valget i 2013 lovte helseminister Bent Høie (H) 12 milliarder mer til sykehusene de fire neste årene. Det klarte han ikke. Fortsatt mangler det 3,6 milliarder kroner. Foto: Frode Hansen , VG

Ap: Ofret for skattekutt

En uke før valget i 2013 lovte Høyre å tilføre sykehusene 12 milliarder kroner ekstra de neste fire årene. Når velgerne går til stemmeurnene til høsten, mangler helseminister Bent Høie (H) fortsatt 3,6 milliarder på å oppfylle lovnaden sin.

I tillegg førte budsjettforliket mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre til at sykehusene ble pålagt å effektivisere driften for rundt 600 millioner i år.

Les også: Erna ber alle andre kutte – kutter ikke selv

Helsepolitisk talsmann i Ap, Torgeir Micaelsen, mener at styrkingen av sykehusene som Høyre lovte før forrige valg, har blitt «ofret på skattekuttenes alter»:

– Dette er løftebrudd fra regjeringens side, fastslår han.

– Mens de er i rute med å nå skattekuttløftene sine, er de langt unna å levere det de lovte til sykehusene. Konsekvensen er blant annet at mange sykehus ikke klarer å nå de økonomiske målene som er satt for dem.

Vil ikke love mer

I valgåret 2017 vil helsepolitikken bli helt sentral:

• 71 prosent av befolkningen mener politikerne bør bruke mer penger på sykehusene, viser en spørreundersøkelse InFact har gjort for VG.

• Blant Høyres velgere vil 63 prosent gi mer penger til sykehus, mens 83 prosent av Aps velgere svarer det samme.

• Mer enn 60 prosent oppgir at helse- og omsorgstjenester er viktig eller helt avgjørende når de skal stemme.

Arbeiderpartiet var først ute med å love 12 milliarder ekstra til sykehusene i inneværende periode., men Micaelsen vil ikke komme med et eneste løfte for neste fireårsperiode.

– Vi må gjøre opp boet og se hva som står igjen etter de fire årene hvor Høie har styrt, sier han.

Les også: Ap-Torgeir trekker seg fra Stortinget

SKUFFET OVER HØIE: President i Legeforeningen, Marit Hermansen, er klar på at helseminister Bent Høie (H) ikke har innfridd løftet kan kom med om styrking av sykehusøkonomien. Foto: Legeforeningen

– Partiene overbød hverandre



President i Legeforeningen, Marit Hermansen, mener helseministeren har brutt sine egne løfter når han ikke har levert de 12 ekstra milliardene til sykehusene.

– I forrige valgkamp overbød partiene hverandre i erkjennelsen av at her trenger vi mer midler for å oppfylle ambisjonene for helsetjenestene og for å kunne møte de forventningene som folk har, sier hun.

Les også: Kan ta et halvt år å hente inn etterslepet etter legestreiken

– Politikere og myndigheter har høye ambisjoner uten at det har fulgt ressurser med. Sykehusene har strukket seg og gjort sitt aller beste, men de klarer likevel ikke å få det til å gå rundt.

Hermansen er opptatt av konsekvensene manglende overskudd får for sykehusene. Uten overskudd er det ikke penger til å investere i vedlikehold, innkjøp og fornying. Da er det heller ikke mulig å effektivisere mer, mener legepresidenten.

– Vi ønsker å jobbe smartere, og er den én sektor som virkelig har gjort det, er det helsesektoren. Nå har vi kommet til et punkt hvor vi må investere for å klare å effektivisere ytterligere. Da må politikerne gi oss mulighet til det, sier Hermansen.

Høie: Riktig løfte å gi



Helseminister Bent Høie (H) vil ikke ta selvkritikk:

– Det var et riktig løfte å gi i 2013, fastholder helseministeren overfor VG.

– Det har vært viktig for å få til et løft i sykehusøkonomien denne perioden. Også må man ikke glemme at prognosene for norsk økonomi var helt annerledes i 2013 enn realiteten har vært for denne regjeringen. Vi har sett en halvering av oljeprisen, samtidig som vi har håndtert den største flyktningkrisen i moderne tid.

Les også: Høie: Historisk kort sykehuskø i Norge

Høie mener økonomien til helseregionene er mer avgjørende for sykehusene enn økonomien i hvert enkelt helseforetak. Han viser til at de fire regionale helseforetakene samlet sett går med én milliard mer i overskudd enn de budsjetterte med i 2016.

– Det som avgjør bærekraften for muligheten til å håndtere investeringer fremover, er hvordan regionene samlet sett kommer ut økonomisk, sier Høie.

– Men helseforetakene trenger likevel overskudd for å få egenkapital til investeringer?

– Det er viktig at hvert enkelt sykehus klarer å drive innen budsjettet de har fått, men muligheten for å håndtere investeringer i 2017 er bedre enn forventet.

– Så du mener økonomien i sykehusene er god?

– Vi har prioritert høyere vekst i sykehusene enn tidligere regjeringer. Nå ser vi at flere sykehus går med overskudd, og at helseregionene har en sunnere økonomi enn før.

– Når 12 av 20 helseforetak ikke klarer budsjettene sine, kan du vel ikke si at det går bra?

– Jo, for de fleste av dem går likevel i pluss. Og regionene går i større pluss enn forventet, så da går det bra, fastslår helseministeren.