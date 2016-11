I Vinje bruker ambulansen lengst tid i landet på utrykning

VINJE (VG) I denne kommunen tar det i snitt 36 minutter fra ambulansen rykker ut, til den når frem til pasienten.

– Har politikerne vært i Vinje og sett hvilke avstander vi operer med her? spør stasjonsleder på Åmot ambulansestasjon i Vinje, Bent Thorkildsen.

Tidligere i år gjenopplivet Helsedirektoratet anbefalingen for hvilken responstid norske ambulanser bør ha.

Bilene skal gjøre sitt ytterste for å nå frem til pasientene innen 12 minutter i tettbygde strøk, og 25 minutter i grisgrendte strøk i 90 prosent av tilfellene, mener helseminister Bent Høie.

I februar 2016 lanserte han en tidsindikator på helsenorge.no, det vil si en liste over norske kommuners utrykningstid. Nest nederst på listen ligger Vinje i Telemark. Med 33 prosent av alle oppdrag utført innen tidsfristen, er det lett å tegne seg et negativt bilde av kommunen.

Det syntes Thorkildsen er synd. I Vinje, som er større geografisk enn Vestfold fylke, er det umulig å opprettholde responstiden, mener han. For å forstå hva stasjonslederen mener, ble VG med ham på jobb.

UNIFORM PÅ: Bent Thorkildsen gjør seg klar til å reise ut på oppdrag med ambulansen i Vinje. VG ble med ham på et transportoppdrag som besto i å hente en pasient på Notodden Sykehus og kjøre henne hjem til Tokke. Foto: Frode Hansen , VG

Hverdagen som ambulansesjåfør

Hva er responstid? Tid fra 113-oppringning til ambulanse er på hendelsestedet.

Det er ikke etablert nasjonale krav til responstid for ambulansetjenesten, men Stortinget vedtok i 2000 følgende veiledende responstider for akuttoppdrag:

I byer og tettsteder skal ambulansen være fremme på hendelsestedet innen 12 minutter i 90 prosent av de akutte hendelsene.

I grisgrendte strøk skal ambulansen være fremme på hendelsestedet innen 25 minutter i 90 prosent av de akutte hendelsene.

Det gule kjøretøyet ruller ut på gårdsplassen. Skinnende ren – nyskrubbet før nattevakten gikk fra jobb. Et kjent syn for de fleste. Et betryggende symbol for mange.

– Det har kommet et oppdrag, sier Thorkildsen, mens han stapper en banan i lommen. Nødproviant. Det er ikke lett å si når neste måltid blir.

Ferden går til Notodden, to timer unna. Der venter en eldre dame på å bli kjørt fra sykehuset til en omsorgsbolig i Dalen.

Totalt tar oppdraget fem timer. En typisk dag på jobb for disse gutta.



– Det er lett å si at Vinje presterer dårlig når man ser på responstiden, men her har vi ikke mulighet til å påvirke den. Avstandene er for store, forklarer Thorkildsen.

– Burde man skrote responstiden?

– Nei, det syntes jeg ikke. Men forholdene rundt omkring i Norge må tas med i betraktningen. Skulle responstiden vært et krav, ville det blitt fryktelig dyrt. I Vinje måtte vi hatt ambulansestasjoner flere steder, og det er det ikke penger til.

Økning i antall oppdrag



Skulle Vinje oppfylt kravet om 25 minutters responstid måtte det vært ambulanser blant annet på Haukeli og Rauland. I stedet dekker Thorkildsen og hans kolleger hele området alene.

– Norge er unikt på den måten. Folk bor spredt og langt unna stasjonene, sier Thorkildsen.

PROVIANT: Et vanlig oppdrag for stasjonsleder Bent Thorkildsen kan ta rundt fem timer. Derfor er det viktig å ha godt med forsyninger. Pepsi Max, Farris og bananer er gjengangere. Foto: Frode Hansen , VG

– Antall oppdrag har steget de siste årene. I fjor hadde vi 1036 oppdrag, og så langt i år har vi hatt 974. Det høres kanskje lite ut, men hver tur har en snitt-tid på fire-fem timer, sier Thorkildsen og peker på båren ved siden av seg.



– Her har jeg sittet med døende pasienter. Da blir timene fort lange.

FYLKET I MIDTEN: Bent Torkildsen og kollega Arild Johansen viser frem et kart over Telemark. Fylket ligger sentralt i landet og grenser mot Vestfold, Buskerud, Hordaland, Rogaland og Aust-Agder. Åmot ambulansestasjon dekker et stort område, og det er 5–7 mil til ytterkantene i hver retning. Foto: Frode Hansen , VG

FAKTA OM ÅMOT AMBULANSESTASJON: Åmot stasjon i Vinje har to døgnbiler. Det vil si at fire ambulansesjåfører er på jobb døgnet rundt.

En arbeidsdag er på 24 timer, men arbeiderne har hvilende vakt på kveld og natt og kan da sove på jobb, så lenge det ikke skjer noe.

Ambulansearbeiderne jobber tett med politiet og brannvesenet i kommunen. Noen ganger hender det at brannvesenet rykker ut på et helseoppdrag og kommer til stedet først. De ansatte har hjertestarter i bilen, og kan utføre førstehjelp.

Vanskelig kjøreforhold



Thorkildsen og andre ambulansearbeidere i Norge operer med tre type oppdrag. Grønne, gule og røde. Turen til Notodden er en såkalt grønn tur, som vil si at det ikke er fare for liv. Gule turer er mer alvorlig, mens rødt er betegnelsen på at tilstanden kan være livstruende.

Grønne oppdrag har ingen direkte innvirkning på responstiden, men det kan oppstå et problem hvis begge bilene fra stasjonen er ute samtidig, og en rød alarm går.

– Hvis vi befinner oss flere timer fra Åmot, kan det ta lengre tid før nærmeste naboambulanse kommer til pasienten, forklarer Thorkildsen.

Utenfor ambulansevinduet viser Norge seg frem i billedskjønn natur. Vi paserer snødekte topper og dype daler. Veien krongler seg oppover dalsiden i et sikksakk-mønster. Sjåfør John Olav Svanajord holder en fart på cirka 80 kilometer i timen. Fortere kan han ikke kjøre.

– Om dette var et rødt oppdrag, hadde vi ikke kommet noe raskere frem. Vi kunne kanskje spart ett par minutter, men det nytter ikke å kjøre blålys-fort her, sier han.

I BAKSETET: Ambulansesjef Bent Torkildsen sitter bak i ambulansen ved siden av pasientsengen. Han og kollega John Olav Svanajord bytter på hvem som kjører. På dette oppdraget kjører Svanajord til Notodden og Torkildsen hjem. Foto: Frode Hansen , VG

For ett og et halvt år siden ble akuttfunksjonen ved Rjukan sykehus lagt ned. Det var nærmeste sykehus for stasjonen på Åmot. I dag er Notodden deres primærsykehus. Det er 11,5 mil å kjøre hitt. Ved mer akutte tilfeller må ambulansene enten til Skien, Arendal eller Oslo.

– Rjukan var et nyttig sykehus. De kunne ikke behandle alle pasienter, men på vintersesongen tok de seg av småskader, som brudd og kuttskader, sier Svanajord.

KJØRES INN: En pasient hentes på Notodden sykehus. På en båre fraktes hun ut i ambulansen av Bent Thorkildsen og John Olav Svanajord. Foto: Frode Hansen , VG

Kampen mot klokken



Det skurrer i nødnettradioen. Vi er nesten ved Notodden sykehus da meldingen «dere må stå i beredskap,» tikker inn fra AMK-sentralen. Det vil si at vi må holde fortet, mens ambulansen fra nærmeste stasjon er på oppdrag.

– Det kalles flåtestyring. Ambulansene fra de forskjellige stasjonene fungere som et nettverk. Vi må hele tiden flytte biler rundt, for å passe på at hele området er dekket så godt som mulig.

En time senere er vi på vei. Mørket er i ferd med å legge seg som et teppe over dalen. Med jevne mellomrom skimter vi lys fra husene som ambulansen paserer. Ellers er det svart.

PÅ OPPDRAG: John Olav Svanajord sitter foran rattet. Klokken er rundt 13.45. På Åmot stasjon kommer de fleste oppdragene inn etter klokken 12.00, forteller ambulansesjåføren. Foto: Frode Hansen , VG

Inne i bilen klapper Svanajord pasienten på hånden. Den eldre damen ligger godt pakket inn i dyne og pledd. Han hvisker spørrende om hun føler seg trygg. Det gjør hun.

– Jeg har verdens beste jobb. Utfordrende, ja, men man treffer fantastiske folk. Du blir også kjent med deg selv ved å hjelpe andre, sier han.

På liv og død



For disse karene kan en arbeidsdag starte med hjerteinfarkt og ende med fødsel. Veien mellom liv og død er kort. Akutte situasjoner, som hjertestans, er de mest krevende, forteller Thorkildsen. Da teller hvert minutt og timene i baksetet virker uendelige. Spesielt godt husker han mannen som måtte «sjokkes» med hjertestarter seks ganger. De var nære ved å gi opp, da pasienten våknet.

– Jeg lente meg over ham og spurte hvilke dato det var. Med omtåket blikk så han på meg og svarte: «Det er mandag 20. juni». Det øyeblikket kommer jeg aldri til å glemme.

Tilbake på Åmot stasjon slenger stasjonslederen seg i sofaen. Thorkildsen trenger fem minutter på baken før kjøretøyet må skrubbes og gjøres klar til neste dag.

