Høie uenig med legene

Det er ikke mangelen på plass som er problemet når nye sykehus sliter med korridorpasienter og overbelegg, mener helseminister Bent Høie (H).

Både Ahus og Sykehuset Østfold ble bygget for små i forhold til behovet, mener tillitsvalgte i Legeforeningen. Nå advarer de mot at det nye sykehuset som er under planlegging i Drammen også skal bli for trangt.

– Jeg er uenig i den vurderingen, sier helseminister Bent Høie (H).

– Det er en påstand som har blitt gjentatt i over 20 år. Historien etterpå har fortalt oss at prognosene knyttet til liggetid og bruk av senger ikke har vært overoptimistiske. Faktisk har de vært under-optimistiske i forhold til utviklingen.

Helseministeren mener det alltid vil være oppstartproblemer på nybygde sykehus. Problemene skyldes ifølge Høie ikke at det er for dårlig plass, men heller at pasientbehandlingen ikke er organisert på en god nok måte.

– Ahus ble bygget som Nord-Europas mest moderne sykehus, uten at man brukte nok tid og ressurser på å forberede de ansatte. Ikke bare skulle de skulle flytte inn i et nytt sykehus, de skulle også begynne å jobbe på en helt ny måte, sier han.

– I Østfold brukte man mer tid på den biten, og mitt inntrykk er at forbedringsarbeidet har kommet raskere der enn vi så på Ahus, hvor det tok altfor lang tid. Og jeg er overbevist om at det kommer til å gå enda bedre i Drammen.

Ap: Skyldes regjeringens brutte løfter



Aps helsepolitiske talsmann og innbygger i Drammen, Torgeir Micaelsen, er ikke like overbevist som sin politiske hovedmotstander:

– Vi har advart mot det samme som Legeforeningen, sier han til VG.

– Nå ser det ut til at helseforetakets kortsiktige økonomiske disposisjoner er mer utslagsgivende for størrelsen på sykehuset enn pasientenes behov og effektive arbeidsprosesser.

Micaelsen setter krympingen av sykehuset i Drammen i direkte sammenheng med regjeringens brutte sykehusløfter. Høie har bare levert 8,4 milliarder av de 12 milliardene ekstra han lovte sykehusene før valget i 2013.

– Når regjeringen har sviktet sine løfter, bidrar det til at situasjonen blir enda vanskeligere for dem som planlegger å bygge sykehus, fastslår Ap-politikeren.

– Fleksibilitet viktigere enn størrelse



Helse Sør-Øst hadde ansvaret for byggingen av Ahus og Sykehuset Østfold, og sitter nå med planleggingen av det nye sykehuset i Drammen.

– Helse Sør-Øst ønsker selvsagt ikke å bygge for små sykehus. Samtidig er det ikke riktig om vi bygger sykehusarealer det ikke er bruk for, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus.

BYGGER STORT NOK: Helse Sør-Øst sørger for at nye sykehus bygges store nok, ifølge administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Hun er ikke enig med Legeforeningens tillitsvalgte i at Ahus ble bygget for lite og viser til at sykehuset aldri har hatt flere pasienter i sitt opptaksområde enn i dag.

– Ahus betjener cirka 135.000 flere innbyggere enn sykehuset teoretisk ble dimensjonert for. Samtidig har det aldri vært færre korridorpasienter der enn i dag, sier Lofthus.

– Dette viser at det er mange faktorer som spiller inn når det gjelder utnyttelse av tilgjengelig kapasitet, og at dette henger nært sammen med driften. Erfaringsmessig tar det noe tid fra et nytt sykehus er tatt i bruk til driften er tilpasset slik at potensialet kan tas ut.

Derfor er det ifølge Lofthus foreløpig vanskelig å vurdere hvor godt Sykehuset Østfold fungerer. Hun mener også at antall kvadratmeter er mindre viktig enn fleksibiliteten i nye sykehusbygg.

– Behovet for ulike typer arealer endrer seg. Et eksempel på det er den raske endringen fra døgnbehandling til dagbehandling og poliklinikk, sier Lofthus.