Helsetilsynet: Sebastian fikk uforsvarlig helsehjelp – anbefaler foretaksstraff

Helsetilsynet slår fast at Møre og Romsdal HF brøt loven da 10 måneder gamle Sebastian døde. Nå anbefaler de foretaksstraff.

Det fremkommer av Helsetilsynets endelige tilsynsrapport i saken. Det var 22. februar i fjor at ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard døde. Tilsynet har tidligere slått fast at barnet ikke fikk forsvarlig helsehjelp i en foreløpig rapport, og fastholder konklusjonen i sin endelige rapport som ble publisert fredag.

Flere har kritisert lokalsykehuset for at barneavdelingen hadde helgestengt for å spare penger.

BAKGRUNN: Slik var Sebastians siste dramatiske døgn

Tilsynet har funnet at Møre og Romsdal helseforetak sviktet på en rekke punkter:

* Sebastian fikk ikke forsvarlig behandling på legevakten.



* Sebastian skulle vært fulgt opp på sykehus med bredere barnefaglig kompetanse.

* Det manglet plan for samarbeid og oppfølging av Sebastian.

* Transporten av Sebastian var uforsvarlig.

* Han skulle ikke vært sendt hjem, men blitt lagt inn på intensivavdeling.

* Statens helsetilsyn har også kommet fram til at Helse Møre og Romsdal HF generelt ikke hadde sikret forsvarlig oppfølging av syke barn i helgene.

Foreldrene: – Veldig lettet

– Vi er veldig fornøyd i dag, sier Svein Andre Ødegaard til VG.

Faren til Sebastian er spesielt lettet over at Helsetilsynet kom frem til at behandlingen Sebastian fikk på legevakten ikke var forsvarlig.

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Vi har ventet lenge på dette og har alltid visst hva som er sannheten, sier mor Ida Ødegaard.

Les også: – Vi fikk ikke den hjelpen vi trengte

– Vi håpet at de skulle ta saken alvorlig, og det har de absolutt gjort. Helsetilsynet har gjort en grundig jobb og har hørt på oss som foreldre, sier hun.

Begge foreldrene gir klart uttrykk for at de er lettet etter avgjørelsen. Samtidig understreker de at det har vært en tung tid.

Anbefaler foretaksstraff

Helsetilsynet har kommet frem til at forholdene er så alvorlige at de anbefaler påtalemyndigheten å ilegge Helse Møre og Romsdal foretaksstraff:

«Statens helsetilsyn har kommet til at det foreligger forhold som tilsier å anbefale påtalemyndigheten å ilegge foretaksstraff mot Helse Møre og Romsdal HF. Statens helsetilsyn har blant annet lagt vekt på at foretaket ved valg av en slik organisasjonsmodell, skulle hatt større oppmerksomhet rundt det helhetlige risikobildet.», skriver Helsetilsynet i rapporten.

Skal lære av saken

– Vi skal til enhver tid sikre pasientene våre et godt og trygt helsetilbud. I denne saken får flere parter kritikk. Vi trenger nå tid til å gå grundigere gjennom rapporten, sier fagdirektør Odd Vedeng, ved Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.

Han viser til at dette har vært en lang og kompleks sak.

– Vi må ta med oss læringspunktene inn i organisasjonen. Det er alltid lettere å se hva som hadde vært best å gjøre i ettertid, men vi må huske at de som er involvert må vurdere saken ut fra den gjeldende situasjonen og forutsetningene de hadde på det tidspunktet.

Siden våren 2015 har barne- og ungdomsavdelingen vært åpen hver dag med unntak av i påske og sommerferien, opplyser han.