Helse Møre og Romsdal siktet i Sebastian-saken

Helse Møre og Romsdal er siktet for ikke å ha gitt en ti måneder gammel gutt, som døde i februar 2015, forsvarlig helsehjelp.

Det opplyser helseforetaket i en pressemelding onsdag kveld.

Grunnlaget for siktelsen er at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble gitt forsvarlig helsehjelp, skriver Sunnmørsposten.

– Vi har sendt saken over til statsadvokaten for påtalevurdering. Vi har tatt ut en siktelse og vil vente på svar fra statsadvokaten, sier politiadvokat Knut Meek Corneliussen til avisen.

Les også: Sebastians foreldre: – Vi føler oss brukt i en politisk strid

Sebastian Gils Ødegaard (10 md.) var kronisk syk, og hadde åpen innleggelse på barneavdelingen på sykehuset i Kristiansund. Denne hadde imidlertid vært helgestengt i over et halvt år.

Han kom til legevakten tungpustet og med feber to dager tidligere, men ble sendt hjem på tross av at barnelegen ville legge ham inn for helgen. Sebastian ble forsøkt sendt til sykehus både Ålesund og Trondheim, men kom aldri så langt.

Gutten døde på vei til sykehuset i februar 2015.

Dødsfallet ble trukket inn i debatten om hvilke tilbud lokalsykehusene i Møre og Romsdal skal ha, og hvor regionsykehuset skal ligge.

– Vi har mottatt siktelsen fra politiet i denne alvorlige saken, og avventer videre oppfølging fra statsadvokaten. Samtidig arbeider vi videre med tiltak og læringspunkt som ble lagt fram for styret i januarmøtet, sier helseforetakets administrerende direktør Espen Remme i en pressemelding onsdag kveld.

Fikk du med deg? Sebastians oldemor ba Høie gå av

Kilde: VG/NTB/Sunnmørsposten