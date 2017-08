Folkeopprør i nord: 7000 i tog for sykehus i Alta

Rundt 7000 personer møtte opp da altaværingene i dag aksjonerte for å få bygget akuttsykehus i byen.

– Oppslutningen er helt fantastisk. Dette er en tydelig beskjed om at folk vil ha sykehus til Alta, sier initiatvtaker og aksjonsleder Frank Johnny Jensen til VG.

Ifølge operasjonsleder Jan Arne Pettersen i Finnmark politidistrikt har den lokale politipatruljen i Alta anslått folkemengden til å telle rundt 7000 personer, dobbelt så mye som forventet.

– Jeg synes synd på rikspolitikerne som takket nei til å komme hit. Det viser hvor lite de bryr seg om oss her i Finnmark. Det er tragisk, sa Jensen, til stor jubel fra den store forsamlingen som hadde samlet seg på torget i Alta sentrum - i striregn og seks-syv varmegrader.

Han sier at folk lenge har vært frustrert over at det ikke kommer på plass en styrking av helsetilbudet i regionen, til tross for at det er tverrpolitisk enighet lokalt om at det bør bygges et akuttsykehus med fødeavdeling i området.

– Vi vil ikke ligge i en sykebil i to-tre timer når noe akutt og kritisk skjer. Det fødes 300 barn i Alta hvert år, og regionen har over 30.000 innbyggere. Da mener vi at det må bygges et akuttsykehus med fødeavdeling.

Aksjonerer for andre gang



Folketoget i dag var andre gang lokalbefolkningen aksjonerer for å protestere mot det de mener er et svik mot innbyggerne.

– Spør Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre om de er interesserte i å ligge tre timer i ambulanse for å få helsehjelp, sier Nilsen.

Både Venstre-leder Trine Skei Grande og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) holdt appeller til aksjonistene. Grande sa at hun var rørt over det store engasjementet, og uttrykte sterk støtte til kravet fra aksjonistene.

– Jeg vil kjempe for sykehus med alt jeg kan. Og er det noe dere vet om meg, er det at jeg kan være tverr, sa Venstre-lederen.

– Dette er noe av det viktigste for oss. Politikerne lokalt har ikke nådd fram i Fylkestinget eller i Stortinget. Nå må folket vise hva det er vi vil ha, sier Jensen.

Må reise i fem timer over fjellet

Det nærmeste sykehuset ligger i dag i Hammerfest. Innbyggerne i Alta, Kautokeino og Karasjok benytter seg av dette sykehuset. For å komme seg dit må man ta seg over fjellovergangen Sennalandet.

– Der var det stengt 59 dager i vinter og kolonnekjørt i 57 dager. Det er 145 kilometer fra Alta og 270 kilometer fra Karasjok, sier Nilsen.

KJEMPER FOR SYKEHUS: Frank Johnny Nilsen har tatt initiativ til en folkemarsj for sykehus i Alta. Bildet ble tatt av Altaposten da han arrangerte en liknende marsj tidligere i sommer. Foto: Altaposten

Reiseveien til sykehuset tar rundt tre timer fra Alta, og rundt fem timer fra Kautokeino. Mange pasienter flyttes over til en imøtegående ambulanse fra Hammerfest på veien.

– Det har jeg selv vært med på to ganger i høst. Jeg ble sendt til Hammerfest i halvbevisst tilstand. Det endte med knall og fall og banning.

Kan bety liv eller død



Han mener bygging et akuttsykehus i Alta kan bety forskjellen på liv eller død.

– Hvis blindtarmen sprekker eller man får hjerneblødning eller hjertesvikt, teller hvert minutt. Det kan være for sent når man lander i Hammerfest.

Nilsen mener politikerne ikke tar alvorlig nok på dette.

– Når politikerne står i Oslo og sier at hele Norge skal i bruk og at alle skal med er det bare tull. Vi her oppe betyr ingenting, fastslår han.

Har tomten klar

I dag har Alta et helsesenter, men ingen akuttfunksjoner. Pasienter som trenger akutt behandling sendes enten videre til Hammerfest, eller flys til Tromsø.

Alta Kraftlag vedtok i juni at de ville stille arealer selskapet eier på Altagård, like ved Alta flyplass, vederlagsfritt til disposisjon for ny sykehustomt, skriver Altaposten.

– Det er ikke greit at så mange nordmenn er forhindret fra å komme til sykehuset i ambulanse. Rundt 200 kvinner i året shippes over fjellet for å føde, anslår Nilsen.

Han tror et sykehus i Alta ville betydd om lag 3,5 færre timer reisetid fra Kautokeino, og understreker at han ikke ønsker at Hammerfest skal miste sykehuset, men at det skal bygges et sykehus til i Alta.

– Det hadde jo ikke vært noe enklere for dem å komme over fjellovergangen, sier han.

Nytt i Hammerfest

I Hammerfest er det planlagt nytt sykehus med 90 senger, 42 poliklinikk- og spesialrom og ni rom for røntgen og radiologi. Planlagt byggestart er 2019, etter at forprosjektfasen er gjennomført.

– Målet vært er ikke å ta noe fra noen. Vi vil ha begge deler, nytt sykehus i Hammerfest og nytt sykehus i Alta, sier han.

