Disse sykehusene er rammet av streiken

Når Akemikerne torsdag tar ut nye 54 ansatte vil streiken ramme 16 sykehus over store deler av landet.

Men det er ikke så mange som blir tatt ut ved det enkelte sykehus, dermed unngår man å sette pasienters liv og helse i fare - noe som gjør det vanskeligere for regjeringen å gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

Fra torsdag av vil totalt vil 682 ansatte være i streik.

– Tre fjerdelder av de som er tatt ut, er leger, forteller Rune Frøyland, forhandlingsleder for Akedemikerne helse, til VG.

Andre yrkesgrupper som er tatt ut er psykologer, sivilingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere og to tannleger.

Ikke forhandlinger



Streiken har nå vart i rundt fem uker.

– Dette er den lengste legestreiken noen gang. Det er ikke nye forhandlinger på gang, sier Frøyland.

De 54 medlemmene som tas ut torsdag, jobber ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Finnmarkssykehuset, Helse Bergen, Oslo universitetssykehus, Helse Stavanger, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF.

Det er nå niende gang at sykehusstreiken trappes opp.

Men det finnes ingen samlet oversikt over hvor mange operasjoner eller konsultasjoner som er blitt utsatt som følge av streiken.

Streiker om arbeidsplaner

Striden handler om legenes arbeidstidsordninger. Legene krever at dagens praksis med «rullerende arbeidsplan» skal tariffestes. Arbeidsgiverforeningen Spekter har avvist kravet fra legene og ønsker rom for å planlegge arbeidstid på forskjellige måter, slik de mener dagens avtale åpner for.

I tillegg til sykehusene som er nevnt ovenfor, er disse sykehusene også rammet av streiken:

Akershus universitetssykehus, Finnmarkssykehuset, Helse Bergen, Innlandet sykehus, Møre- og romsdal sykehus, Nordlandssykehuset, Oslo universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Sunnaas sykehus, Sykehuset i Vestfold, Vestre Viken Helseforetak, Sykehuset i Østfold og Universitetssykehuset Nord-Norge. I Finnmark er det tatt ut ansatte både i Kirkenes, Hammerfest og en person i Alta.

Ved Oslo universitetssykehus er 163 ansatte tatt ut i streik.

Det er også streik blant administrasjonen i de to regionale helseforetakene Helse Midt-Norge og Helse Nord.