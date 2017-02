Derfor må sykehusene gå med overskudd

For å få penger til oppussing, nybygg eller moderne utstyr, må sykehusene gå i pluss.

I fjor budsjetterte alle helseforetak som driver med direkte pasientrettet virksomhet, med overskudd. Unntaket var nyåpnede Sykehuset Østfold, som planla et underskudd på 252 millioner kroner.

Men selv om helseforetakene budsjetterte med positive resultater, var det langt fra alle som greide å innfri. En gjennomgang VG har gjort viser at over halvparten av helseforetakene ikke klarte å gå med så store overskudd som de skulle.

Dette får direkte konsekvenser for sykehusenes investeringsevne. For å kunne kjøpe nytt og moderne utstyr, pusse opp eller bygge nytt, trengs egenkapital. Og det skaffer sykehusene seg ved å gå i pluss på driften. Da kan de også låne penger fra eierne sine, de regionale helseforetakene.

Grafikk: Torfinn Weisser

Kommer pasienten til gode



– Det er ikke er så lett å skjønne hvorfor sykehusene pålegges å gå i pluss, sier professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, Jon Magnussen. Han mener likevel det er viktig å løfte blikket litt.

IKKE PROFITT: Sykehusenes overskudd kommer framtidige pasienter til gode, forklarer professor Jon Magnussen ved NTNU. Foto: Privat

– Dette er ikke profitt som i en privat virksomhet. Når sykehuset går med overskudd, er det sparing som brukes på investeringer som kommer framtidige pasienter til gode. Det er mer en pedagogisk utfordring enn et reelt problem, sier Magnussen.

Hvordan sykehus finansierer investeringene sine, varierer ifølge professoren fra land til land. Norge er blant de landene som har desentralisert ansvaret for å skaffe investeringsmidler mest.

– Vi kunne sett for oss en modell hvor de største investeringene var et statlig ansvar. Det ville gi mindre fokus på å spare veldig store beløp, et fokus som sprer mye frustrasjon nedover i organisasjonen, sier Magnussen.

Influensaepidemi og glatte fortau



Det er mange faktorer som påvirker økonomien til et sykehus, og noen av dem er uforutsigbare. Jon Magnussen bruker et eksempel fra sitt eget sykehus, St. Olavs Hospital i Trondheim.

– Når det er influensaepidemi og glatte fortau, blir det fullt på sykehuset. Man må ta inn eldre med influensa, og man kan ikke la folk som faller på isen bli liggende og blø på fortauet, sier han.

Les også: Uvanlig mange eldre har dødd de siste ukene – skyldes trolig influensa

– Når det samtidig ligger mange ferdigbehandlede pasienter som venter på plass i kommunene, har man ikke plass til de nye pasientene. Konsekvensen er at man må avlyse planlagte operasjoner, og det blir økt press på de ansatte. Begge deler får økonomiske konsekvenser for sykehuset. Når planlagte operasjoner avlyses, mister sykehuset inntekter. Og overtid og innleie av ekstra ansatte sprenger lønnsbudsjettet.

VG viser fredag at under halvparten av de 20 helseforetakene klarte å innfri økonomisk i fjor. De endelige resultatene for 2016 blir ikke klare før senere i februar, men prognosene viser at under halvparten av helseforetakene klarte budsjettene sine.

Foretakene som ikke driver direkte med pasientbehandling er holdt utenfor.

Verst står det til på Sykehuset Østfold, som åpnet sitt splitter nye sykehus på Kalnes i november 2015. Helseforetaket skulle etter planen gå med 252 millioner i underskudd i 2016.

Hele oversikten får du i grafikken under: