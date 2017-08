Alta: Innbyggere fortvilet over manglende sykehustilbud

Lokalbefolkningen arrangerer folketog i Alta lørdag for å kreve at politikerne får på plass et lokalt akuttsykehus med fødeavdeling.

Frustrasjonen øker i Alta. Lokalt er det tverrpolitisk enighet om å få på plass et akuttsykehus med fødeavdeling i området, men dette har ikke skjedd.

Lørdag arrangerer for andre gang lokalbefolkningen et folketog for å protestere mot det de mener er et svik mot innbyggerne, melder Altaposten.

– Spør Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre om de er interesserte i å ligge tre timer i ambulanse for å få helsehjelp, sier Frank Johnny Nilsen, som har tatt initiativ til folketoget, til VG.

Han forventer selv at 5000 mennesker eller mer kan møte opp.

– Dette er noe av det viktigste for oss. Politikerne lokalt har ikke nådd fram i Fylkestinget eller i Stortinget. Nå må folket vise hva det er vi vil ha.

Må reise i fem timer over fjellet

Det nærmeste sykehuset ligger i dag i Hammerfest. Innbyggerne i Alta, Kautokeino og Karasjok benytter seg av dette sykehuset. For å komme seg dit må man ta seg over fjellovergangen Sennalandet.

– Der var det stengt 59 dager i vinter og kolonnekjørt i 57 dager. Det er 145 kilometer fra Alta og 270 kilometer fra Karasjok, sier Nilsen.

Reiseveien til sykehuset tar rundt tre timer fra Alta, og rundt fem timer fra Kautokeino. Mange pasienter flyttes over til en imøtegående ambulanse fra Hammerfest på veien.

– Det har jeg selv vært med på to ganger i høst. Jeg ble sendt til Hammerfest i halvbevisst tilstand. Det endte med knall og fall og banning.

Nilsen mener politikerne bør ta dette på alvor, men mener de ikke gjør det.

– Når politikerne står i Oslo og sier at hele Norge skal i bruk og at alle skal med er det bare tull. Vi her oppe betyr ingenting, fastslår han.

Har tomten klar

I dag har Alta et helsesenter men ingen akuttfunksjoner. Pasienter som trenger akutt behandling sendes enten videre til Hammerfest, eller flys til Tromsø.

Alta Kraftlag vedtok i juni at de ville stille arealer selskapet eier på Altagård, like ved Alta flyplass, vederlagsfritt til disposisjon for ny sykehustomt, skriver Altaposten.

– Det er ikke greit at så mange nordmenn er forhindret fra å komme til sykehuset i ambulanse. Rundt 200 kvinner i året shippes over fjellet for å føde, anslår Nilsen.

Han tror et sykehus i Alta ville betydd om lag 3,5 færre timer reisetid fra Kautokeino, og understreker at han ikke ønsker at Hammerfest skal miste sykehuset, men at det skal bygges et sykehus til i Alta.

– Det hadde jo ikke vært noe enklere for dem å komme over fjellovergangen, sier han.

