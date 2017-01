Snøballkrig på sykehjemmet

PAULUS SYKEHJEM: Mer enn 80 års skiller motstanderne på de to lagene. Men innsatsviljen i snøballkrigen har ingen aldersgrenser.

Nåde, nåde, ler Richard Holm (91) når fire fireåringer fra Birk barnehage bombarderer ham med snøballer.

Men 91-åringen har selv ammunisjon på brettet foran på gåstolen, og snart kommer hvite baller i retur.

Inne i gårdsrommet på Paulus sykehjem er det vinter med snø. På utsiden, i Sannergaten, er det grå asfalt.

BEVÆPNET: Richard Holm har ammunisjonen klar. Foto: Annemor Larsen

– Vi kjøpte snøkanon like før jul for å legge til rette for møter mellom generasjonene og for å glede barna, forteller kulturleder Ingeborg Selnes.

Men inne på den hvite gårdsplassen er det ikke bare barna som gleder seg over det hvite som spruter ut fra maskinen i hjørnet.

Grenene på tuntreet er tunge av snø, faklene er tent, og varmedampen stiger fra kakaokoppene.

Beboerne har kledd seg godt. Noen sitter i rullestol, noen har gåstol, og alle har frisk farge i kinnene.

– Det var mye mer snø om vinteren før i tiden. Jeg pleide å gå på ski fra Høyenhall til Østensjø skole da jeg var barn, forteller 91-år gamle Richard Holm.

Holm har rett: Vinteren var hvitere før

Snøballkrig mellom beboere på Paulus Sykehjem og barn fra Birk barnehage. FV: Aksel Storstein Theo Medholm - skjevdal Kateriin Kirkman leker med snømaskinen Foto: Annemor Larsen

I løpet av et langt liv har han vært med på mange snøballkriger.

– Det var ikke lov å kaste snøball i skolegården. Men på skoleveien, derimot, humrer han ... Og viser at han slett ikke har glemt gamle kunster når Theo Medholm-Skjevdal (4), Kateriin Kirkman (4), Ebbe Serck-Dahl (4) og Aksel Storstein (4) kommer løpende, leende, med hver sin hvite ball.

Sykehjemmet har hatt tett samarbeid med barnehagen i mange år.

– Barna elsker Paulus. Nå til dags er det ikke så mye kontakt mellom generasjonene lenger. Selv vokste jeg opp med mine besteforeldre i etasjen over. Men nå plasserer vi de gamle på barnehjem og barna i barnehage. Det er bra for alle at de kan være sammen, sier barnehageeier Monica Englund.

FASTE GJESTER: Barna fra Birk er ofte på besøk. Foto: Annemor Larsen

Barna er på sykehjemmet minst en gang i måneden. De feirer høytider sammen med de gamle, og barna her sitt eget lekehus inne på gårdsplassen.

At det er gøy å være sammen med de gamle, bekrefter Kateriin Kirkmann. Hun forteller med stor innlevelse om en hundreåring som svingte stokken i været sist hun var her.

– Og vet du hva? Noen av dem som bor her er 1000 år, avslører hun.

På sykehjemmet setter de også stor pris på å få besøk av barna.

– Det er hyggelig med liv og røre, og veldig fint å komme seg ut, sier Richard Holm (91).