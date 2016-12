Lamaen Kuzco bringer glede til sykehjemmet

HOVSETERHJEMMET (VG) Slitne hender mot myk pels er lykken når sykehjemmene i Oslo får besøk av lamaen Kuzco (6 mnd) og ponnien Lillebror (4).

Kun ved å være til stede, sprer duoen glede blant de eldre. Til daglig holder de til på Nordvedt gård i Groruddalen, men flere ganger i uken besøker de noen av Oslos eldste beboere på sykehjem rundt om i byen.

– Jeg så at den spaserte inn og trodde at jeg så syner. Jeg har bodd i Argentina i over 30 år, og sett mange lamaer i mitt liv. Men her? Det var ikke syner! sier Inge Allemann (93) overrasket.

SJAMØR: Kuzco er bare seks måneder, og pelsen er ennå babymyk. Foto: Christian Clausen , VG

Les også: Lama-drama utenfor Bergen

Stor stas

Når heisdøren glir opp i fjerde etasje på Hovseterhjemmet Unicare, brer smilene seg i rynkete ansikter.

Beboerne er samlet i fellesområdet ved heisen i det Kuzco og Lillebror tipper ut.

– Nei, har du sett! Så søte! Kan jeg få klappe?

Lillebror og Kuzco tar seg god tid til å hilse på alle.

– Kommer dere fra en gård? spør de gamle.

– Ja, vi kommer fra Nordtvedt gård. Den ligger på Kalbakken, forteller Ida Paulsen Baugerød (25) og Stian Syversen (29).

– Jeg er vokst opp på gård. Jeg har sett dyr hver dag siden jeg ble født. Men ikke lamaer, da, sier Torbjørg Nordahl (96) mens hun røsker kjærlig i den myke pelsen til Kuzco.

– Kuzco, Kuzco, er han oppkalt etter lamaen i filmen? spør en av de gamle.

– Ja, han er oppkalte etter «Et kongerike for en lama» bekrefter Stian.

ET KONGERIKE FOR EN LAMA: Kuzco hilser på alle beboerne i fellesområdet. Foto: Christian Clausen , VG

Populære gjester

Det er litt over ett år siden Ida og Stian begynte å ta med seg dyr på sykehjemsbesøk, etter at det lokale sykehjemmet spurte om de kunne komme fast en gang i måneden.

– I begynnelsen hadde vi dyrene bare utenfor. Men etter hvert som tiden gikk og været ble dårligere, prøvde vi å ta dem med inn. Det var helt uproblematisk, forteller Stian Syversen.

– Dyrene har ikke vett på at dette ikke er normalt. Så lenge de er trygge, er det helt OK å ta dem med inn. De er vant til å gå inn i en stall og inn i en boks, så en heis er heller ikke noe problem, sier Ida Paulsen Baugerød.

Ikke like tamme: Påfugl og lama på rømmen

Kuzco får unektelig mest oppmerksomhet av de to firbente gjestene. Lillebror blir litt furten, men det hjelper litt på ponnihumøret når Anna Marie Sundby (88) stryker ham over mulen og forteller at hun red på ponni da hun var liten.

Stian og Ida får mange spørsmål. Og de svarer:

– Ja, lamaer spytter for å holde rovdyr unna. Men jeg har ikke opplevd at Kuzco har spyttet ennå.

– Han er bare seks måneder, det er derfor pelsen hans er så myk. Det er babypels.

Nordtvedt gård * Ligger på Kalbakken i Groruddalen, Oslo. * Åpen gård på søndager 12:00 til 15:00 med runderiding og kafe. * Tilbyr også handicapriding og kjøring med hest og vogn. * Rideskole og oppstallingsplass for hester

– Man kan lage garn av lamaull, men det egner seg ikke så godt til klær. Det er alpakka man lager det myke strikkegarnet av.

– Kuzco er født i Norge. Vi har kjøpt ham fra en oppdrettsgård i Flekkefjord.

På sykebesøk



Når beboerne har fått svar på spørsmålene sine, og alle har fått hilse og kose, er det tid for å gå videre. Til de som ikke kommer opp av sengen.

Personalet viser vei til Othilie Jevne (92)

BESØK PÅ ROMMET: Othilie Jevne (92) fpr besøk av Stian Syversen og lamaen Kuzco. Foto: Christian Clausen , VG

De går inn etter tur. Først Kuzco, så Lillebror. Og kvinnen i sengen smiler.

– Har du lyst til å klappe? spør Stian.

OPPLEVELSE: En koselig gjest, synes Arne Aasgard (95). Foto: Christian Clausen , VG

– Å ja! Så koselig. Jeg er fra gård, og er så glad i dyr, sier Othilie.

Ida, Stian, Lillebror og Kuzco jobber seg igjennom fire etasjer på Hovseterhjemmet. Ut og inn av heiser. Ut og inn av felles oppholdsrom og enerom med beboere som ikke kan komme ut av sengen.

– Jeg vil kjøpe en lama, sier en av beboerne når Kuzco er på vei inn i heisen igjen.

– Dette var en opplevelse. Pelsen var mye mykere enn jeg trodde, sier Arne Aasgard (95) når Kuzco er på vei til etasjen under.

Kongen om å bevare helsen i alderdommen: Man må ikke slutte å leke

Les også: Frivillige utgjør 90.000 årsverk i eldreomsorgen

SELFIE: De gamle elsker dyr. De kvikner alltid til når vi har besøk, sier enhetsleder Anette Rundgren - som også synes det er stas med firbente. Foto: Christian Clausen , VG

Ida har holdt på med hester hele sitt liv, er dressurrytter og har fagbrev i hest.

Siden 2014 har hun også drevet Nordvedt Rideskole og besøksgård sammen med Stian.

Den halvt år gamle lamaen er siste tilskudd til dyrefamilien på gården. Kuzco har vært med på sykehjemsbesøkene den siste måneden.

– Han er veldig nysgjerrig. Han liker å hilse på folk og å smake på blomster. Står det noen framme i en vase, napper han dem gjerne med seg, forteller Ida.

I HESIEN: Lamaen vet ikke at det er noe unormalt. Foto: Christian Clausen , VG

Nå i desember har de vært på sykehjemsbesøk flere ganger i uken.

Ettersom budskapet sprer seg, får de stadig nye henvendelser fra institusjoner som vil ha besøk.

Husker du? Lamaterror på kirkegård i Østerdalen

Idealister

– Dette er så hyggelig for oss at vi gjerne skulle gjort det helt gratis. Men vi har begynt å ta 2000 kroner. Det er ikke mer enn at de aller fleste har råd til det, og for oss betyr det mye. Vi får ingen kommunal støtte for å drive rideskolen og besøksgården, og må betale leie til Grorud bydel for å være der. Vi trenger litt inntekt for å få det til å gå rundt, sier Stian.

PYNTER SEG: Lamaen Kuzco får siste finpuss får han går inn til de gamle. Foto: Christian Clausen , VG

– Vi har mange barn som kommer innom etter skoletid for å være nær dyrene og hestene. Vi tar ikke inngangspenger, og i dag tjener vi ikke nok til at noen av oss kan leve av denne jobben, sier Stian.

Selv jobber han noen dager i uken som barneskolelærer for å spe på inntektene, mens Ida tjener noe som instruktør på rideskolen.

– Vi gjør dette i hovedsak for å berike livene til alle som er glad i dyr og som trenger et fristed, sier Stian Syversen.