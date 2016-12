Sykehusklovnene utsatt for svindelforsøk

Flere personer har de siste månedene ringt og utgitt seg for å være pengeinnsamlere fra Sykehusklovnene.

– Vi har latt det ligge en liten stund for å se om det blåser over. Men nå tenker vi at det sikkert er mange som har blitt utsatt, sier daglig leder Kristin Zachariassen i Sykehusklovnene til VG.

De sendte ut en pressemelding i dag der de advarer mot svindelforsøkene. Personene som ringer sier de samler inn penger fra Sykehusklovnene til avdelingen i Brasil.

Zachariassen tror omfanget av svindelen må være ganske stort, basert på at antall klager organisasjonene har blitt gjort oppmerksom på.

– Det er en kjennsgjerning at mange nordmenn kan være litt lettlurte, sier hun.

Utgir seg for å være innsamlere



Sykehusklovnene fikk for første gang melding om svindelforsøkene i slutten av november.

– Når det er personer som kjenner til Sykehusklovnene som har blitt forsøkt svindlet, har svindlerne lagt på når de har blitt stilt spørsmål, sier Zachariassen.

Saken er politianmeldt og en advarsel er lagt ut på Insamlingsrådets sider, samt egen Facebookside, opplyser Sykehusklovnene i pressemeldingen.

«Sykehusklovnene har selv en julekampanje gående i disse dager og opplever dette som frustrerende og ødeleggende. Men den største frykten er selvfølgelig tanken på antall mennesker som faktisk har latt seg lure», skriver Sykehusklovnene i pressemeldingen.

