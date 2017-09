Skal granske førerkort etter korrupsjonsavsløring

Statens vegvesen vil undersøke gyldigheten til alle førerkort utstedt før 1. september 2014, etter korrupsjonssaken ved Arendal trafikkstasjon.

En ny rapport utredet av Statens vegvesen avslører en rekke svakheter i vegvesenets systemer.

Feilen er avdekket i direkte tilknytning til en korrupsjonssak ved Arendal trafikkstasjon, der vegvesenet mener bilforhandleren Olsen Bil AS bestakk en ansatt i 40-årene med flere hundre tusen kroner, skriver Fædrelandsvennen.

Eieren av Olsen Bil er i dag siktet for blant annet grov korrupsjon, bedrageri og dokumentforfalskning.

Les mer: Vegvesenet jakter farlige biler fra bilverksted etter bedrageri- og korrupsjonssiktelse

«Utnyttet arbeidsgivers tillit»



«Saksbehandleren ved Arendal trafikkstasjon utnyttet manuelle prosesser og arbeidsgivers tillit til å begå misligheter», skriver internrevisorene til Statens vegvesen i rapporten etter granskningen av korrupsjonsmistankene mot den nå oppsagte saksbehandleren.

Statens vegvesen har konkludert med at mannen i 40-årene har registrert falske og mangelfulle salgsmeldinger, med Olsen Bil som ny eier av biler. I tillegg skal han ha utstedt førerkort for lastebil og minibuss til eieren av Olsen Bil, uten at han hadde gjennomført opplæring og kjørt opp.

Les også: Rydder opp etter bilkonkurs: hundrevis av biler til opphogging

Mannen skal også ha mottatt bestikkelser fra Olsen Bil AS ved at han fikk betalt kredittkortregninger på i overkant av 100.000 kroner. Over flere år skal mannen i 40-årene også ha mottatt 135.000 kroner fra Olsen Bil AS.

Vegvesenet mener også at mannen fikk kreditt på flere av de 25 bilene han kjøpte av bruktbilselgeren gjennom ti år.

Både Olsen bil og den tidligere saksbehandleren på Arendal trafikkstasjon er siktet for grov korrupsjon. Begge nekter straffskyld.

– Overrasket over funnene

Regionveisjef Kjell Inge Davik sier til avisen at han er overrasket over at granskingen avdekket så mange hull i systemet.

– Vi skal lukke de hullene vi kan. Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan. Dette er en læring vi tar med oss videre, sier Davik til Fædrelandsvennen.

I etterkant av den interne granskningen har vegvesent gått gjennom 1500 salgsmeldinger. Langt over halvparten hadde feil. Rapporten konkluderer med at Statens vegvesen og de ansatte har tatt for lett på salgsmeldingene.

«Ved å godkjenne forfalskede salgsmeldinger legges det til rette for svindel. Det gir den nye eieren muligheten til å bli registrert som eier av kjøretøyet uten en gyldig avtale mellom tidligere og ny eier. Ny eier kan selge kjøretøyet videre, eller låne penger med pant i kjøretøyet», står det i revisjonsrapporten.

Den 1. september i 2014 ble førerkortsystemet endret, og rapporten slår fast at muligheten for å utstede førerkort på feilaktig grunnlag er blitt tilnærmet eliminert. Likevel er Statens vegvesen i gang med å sjekke tidligere utstedte førerkort over hele landet.

«Internrevisjonen anbefaler at arbeidet som er igangsatt for å få en total oversikt over ev. feilaktig utstedelse av førerkort før 1. september 2014 fullføres, at førerkort utstedt på feilaktig grunnlag tilbakekalles og at sanksjoner vurderes overfor involverte saksbehandlere», står det skrevet i rapporten.



Se også: Denne klangen skal et førekort ha: