Politiet advarer om dopapirsvindel flere steder

Både i Telemark og i Finnmark har flere fått en haug med dopapir levert på døren de ikke har bestilt. Senere har de blitt krevd penger for det.

– Det er en kjent form for svindel. De leverer på døra til folk uten at de har bestilt. Deretter krever de penger for det. Vi er litt obs på det, ettersom vi har sett at Telemark politidistrikt har meldt om det samme, sier operasjonsleder Thomas Pettersen i Finnmark politidistrikt.

Både Sør-Øst politidistrikt og Finnmark politistrikt har fått inn fra meldinger fra personer som har opplevd dette.

– Det er noe som skurrer her. Når man ikke har bestilt en vare, skal man ikke betale, sier Pettersen. Det er foreløpig kommet melding om en person som har blitt rammet i Finnmark.

Det skal være et firma som står bak, men det er foreløpig ikke kjent for politiet hva det heter. Prisen svindlerne tar skal være mye høyere enn hva dopapiret normalt ville kostet.

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt opplyser til VG at slike svindelforsøk har skjedd flere steder på Grenland. Svindlernes strategi er den samme her.

– Det virker som om det er rettet mot eldre mennesker. De som er rammet kan gjerne ta kontakt med politiet så fort som mulig, sier operasjonslederen.