Kontoen til Gerd Thordis (88) ble tappet – Fylkesmannen ber om å bli undersøkt

GAUSDAL (VG) Etter at hele Norge reagerte på historien om vergesaken til Gerd Thordis Dyrud, ble 50 verger idag kalt inn til et hastemøte hos Fylkesmannen i Oppland. Nå ber de Statens sivilrettsforvaltning om å etterforske dem.

Sent onsdag kveld kom Per Jarle Dyrud med første del av flyttelasset sitt til morens hus i Follebu i Vestre Gausdal.

– Jeg flytter hit fordi jeg vil være nærmere min mor på daglig basis, sier han til VG mens han står foran en liten haug med nips og innbo. Det er alt som er igjen av flere generasjoners eiendeler etter at hans mor ble satt under vergemål i ti måneder.

Dyrud legger ikke skjul på at det siste året har vært slitsomt både for ham og ikke minst for moren.

– Jeg tror hun vil ha godt av at jeg bor i nærheten av henne, sier han og peker mot omsorgssenteret hvor moren bor en knapp kilometer unna.

Han viser VG rundt i huset som nå er i ferd med å fylles opp med møbler igjen.

– Noe har jeg fått av snille naboer, noe har jeg kjøpt på Finn.no for en rimelig penge, sier Per Jarle Dyrud.

«Ribbet for alt»

Saken om Gerd Thordis Dyrud (88) har engasjert store deler av Norge etter at avisen Gudbrandsdølen Dagningen først fortalte den lørdag. I ti måneder var kvinnen under vergemål. Nå sitter hun ribbet for alt.

Den 9. juni i fjor ble Dyrud lagt inn på Forset omsorgssenter i Gausdal kommune. Ti dager senere oppnevnte Fylkesmannen i Oppland en økonomisk verge for henne. Hennes sønn og nærmeste pårørende Per Jarle Dyrud ble ikke informert om vergemålet.

Først 24. oktober 2015 fikk han vite at moren var satt under vergemål, via en beskjed på telefonsvareren. Da var vergen ifølge Dyrud allerede godt i gang med å tilrettelegge for salg av boligen.

Da han fikk tilgang til sin mors bolig i januar i år. var den nesten helt tom. Alt av både affeksjons- eller økonomisk verdi var borte, ifølge ham.

NULL SØLVTØY: Ifølge Per Jarle Dyrud hadde moren mye gammelt og verdifullt søltøy. Det er på uforklarlig vis blitt borte i løpet av tiden hvor moren hadde verge. Foto: Geir Olsen, VG

«Gerd Thordis Dyrud hadde god økonomi da hun ble satt under vergemål 19. juni 2015. Hun eide et gjeldfritt hus i Vestre Gausdal og hadde penger på bok, 250.000 i kontanter og en relativt god pensjon. Ti måneder senere var hun blakk og hadde 25.000 i utbetalte regninger», skrev avisen Gudbrandsdølen Dagningen (GD) i artikkelen som ble blant helgens mest delte på sosiale medier.

– Til sammen handler det om over 400.000 kroner, mener sønnen.

Vil renvaske seg



Etter at saken ble omtalt i helgen innkalte Sigurd Tremoen, Fylkesmann i Oppland, til hastemøte med fylkets femti verger. Bare 12 hadde anledning til å møte.

En av disse er mannen som var verge for Dyrud - og som er blitt anklaget for urettmessig å ha tømt kontoen til den 88 år gamle kvinnen og fjernet en rekke verdifull gjenstander fra huset hennes.

Han fortalte de andre vergene at han mener saken er ensidig fremstilt.

– Jeg vil renvaske meg og jeg har selv snakket med politiet og rådført meg med dem, sier han til VG etter møtet.

- Utover det vil jeg si noe mer, avslutter vergen.

HUSET: Her bodde Gerd Thordis Dyrud i Vestre Gausdal. Hennes sønn hevder huset ble fullstendig tømt for eiendeler da moren var under vergemål. Foto: Geir Olsen , VG

Lover gjennomgang



FYLKESMANN: Sigurd Tremoen. Foto: Fylkesmannen i Oppland.

Etter hastemøtet varslet Fylkesmannen på egne hjemmesider at han ber Statens sivilrettsforvaltning om å gjennomgå vergemålssaken som hans eget embete har håndtert. Han vil også at politiet skal se på saken på nytt og ha en grundig intern evaluering.

– Det er alvorlig påstander som blir fremsatt, og jeg vil komme til bunns i denne saken, sier Tremoen til VG.

Forholdet ble anmeldt til politiet av sønn Dyrud i mai i år. Da ble den henlagt.

– Den ble henlagt fordi det ikke var rimelig grunn til å tro at det forelå straffbare forhold, sier politijurist Lars Ringvik ved Lillehammer politikammer til VG.

– Nå avventer jegt situasjonen i forhold til Fylkesmannen – og jeg er kjent med at de har vært i kontakt med oss. Men den som har den formelle retten til å klage på henleggelsen av saken er anmelder – og den retten har han fortsatt, sier Ringvik.

Dyrud sier han kommer til å klage på politiets henleggelse av hans anmeldelse av morens tidligere verge

Skal sikre den vergetrengende



– En verges oppgave er å sikre verdiene til den vergetrengende, sier fylkesmann Sigurd Tremoen.

– Opplever du at det er det som har skjedd i denne saken?

– Nå skal vi ha en fullstendig gjennomgang av denne saken internt. Alle sider skal belyses og er det gjort feil, skal vi rette opp de feil som kan rettes opp, sier Tremoen.

Samtidig poengterer Fylkesmannen i Oppland på sin hjemmeside at Gerd Thordis Dyrud samtykket i vergemålet – og at Per Jarle Dyrud i årevis ikke hadde hatt kontakt med sin mor. Kontakten med sønnen førte til at vergemålet ble avsluttet i april 2016, heter det videre.

Avviser påstander



Per Jarle Dyrud reagerer sterkt på at påstanden om at han ikke skal ha kontakt med sin mor – og GD publiserte tirsdag en skriftlig redegjørelse fra Dyrud om hans kontakt med moren. Her skriver han blant annet:

HODET I VEGGEN: Per Jarle Dyrud sier han følger han har stanget hodet i veggen siden han fikk vite at moren ble satt under vergemål. Nå har han flyttet inn i morens gamle hus for å være nærmere henne. Foto: Geir Olsen, VG

«Mor og jeg hatt jevnlig kontakt i alle år, også mens jeg bodde i utlandet. Jeg har i alle år besøkt henne – jeg reiste hjem på ferie (det som var «hjemme» for meg, vårt hjem, etter at far døde i ’89.) Vi snakket ikke ofte, men jevnlig, på telefonen.»

– Denne redegjørelsen har jeg ingen kommentar til, sier fylkesmann Sigurd Tremoen.

I samtale med VG legger ikke Per Jarle Dyrud skjul på at på at han føler at han har stanget hodet i veggen siden han ble klar over at moren var satt under vergemål.