Gerd Thordis (88) mistet store verdier under vergemål - nå er saken henlagt

88-åringens sønn fikk tirsdag brevet med beskjed om at anken av politiets tidligere henleggelse ikke følges opp.

Etter ti måneder med verge, skal Gerd Thordis Dyrud ha mistet verdier til flere hundre tusen kroner. Sønnen Per Jarle Dyrud anmeldte forholdet til politiet i mai i fjor. Etter at saken ble henlagt, valgte han å anke henleggelsen. Nå er altså anken avvist.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken.

Bakgrunn: Gerd Thordis mistet store verdier etter ti måneder med verge

– Etterforskning vil ikke kunne bevise straffbare forhold

– Nå føler jeg meg trist, sier Per Jarle Dyrud til avisen.

Tirsdag fikk han et brev hvor det står at anken hans av politiets tidligere henleggelse ikke tas til følge av statsadvokaten. Ifølge GD står det følgende i brevet:

«Generelt bemerkes at i en sak med et såpass uoversiktlig og usikkert faktum er det ikke grunn til å tro at man gjennom en politietterforskning vil kunne bevise at det foreligger straffbart forhold. Dertil kommer at saken er under administrativ behandling av Fylkesmannen i Oppland, hvilket uansett må anses å være det riktige sporvalg».

Etter at Gerd Thordis Dyrud fikk oppnevnt en økonomisk verge i juni 2015. Det var Fylkesmannen i Oppland som oppnevnte vergen.

Sønnen, som også er nærmeste pårørende, ble ikke informert om vergemålet før oktober samme år. I mellomtiden skal vergen ha tilrettelagt for salg av boligen, og blant annet ha betalt ut 163.000 kroner til et enkeltpersonsforetak for å vaske huset.

– Rart at de ikke har avhørt meg



Saken ble kjent for offentligheten i fjor høst, da Gudbrandsdølen Dagningen skrev om saken. Fylkesmannen innkalte til hastemøte med de femti vergene i fylket like etterpå, og ba også Statens sivilrettsforvaltning om å gjennomgå saken.

I likhet med sønnen, ba også fylkesmannen politiet vurdere saken på nytt.

Per Jarle Dyrud sier til GD at det er merkelig at politiet ikke har kontaktet ham for mer informasjon.

– Det er rart at de ikke har avhørt meg, sier Dyrud til avisen.

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe sier til GD at påtalemyndigheten vurderte det strafferettslige, og ikke om det er kritikkverdige forhold i vergesaken.

– I saken kan det være forhold som er urimelige og kritikkverdige som for eksempel store utbetalinger for renhold og rydding i huset, men det er ikke straffbart, sier Dymbe til GD.