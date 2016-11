76 siktet i omfattende bedragerisak

Etter over to år med etterforskning er 76 personer siktet i en av Norgeshistoriens største bedragerisaker. Kripos sier enda flere kunne vært siktet i saken.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Vi har begrenset oss til det vi mener vi har tid og kapasitet til å etterforske og iretteføre, sier politioverbetjent og etterforskningsleder Kjetil Tunold.

Sentralt i saken er det politiet mener er en kriminell gruppe på seks personer som i lengre tid har drevet alvorlig organisert kriminalitet, skriver Aftenposten. De skal ha fått tak i andre personers bankkodebrikker og brukt et stort nettverk til å begå svindel.

Les også: Prest dømt til fengsel for underslag, bedrageri og sexkjøp

Gjennom omfattende etterforskning med en rekke ulike metoder så politiet noe større enn det som først fremsto som små bedragerier begått av ulike personer som ikke kjente hverandre, skriver avisen.

I oktober i fjor ble 21 personer pågrepet i en stor samordnet politiaksjon. Senere er altså antall siktede økt til 76.

Les også: Svindlet for flere hundre tusener av «nettkjæresten»

Flere av forsvarerne til de seks mest sentrale personene i saken sier det er for mye som er uklart og at ingen tiltale foreligger, og at det derfor er vanskelig å kommentere saken.

Forsvareren til en 34-åring som fremstilles som hovedmannen i saken, sier hennes klient ikke erkjenner å ha deltatt i en kriminell gruppe som har bedrevet lånebedragerier.