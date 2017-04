Sveriges statsminister tar et oppgjør med «svenske tilstander»

Sveriges statsminister Stefan Löfven vil ta livet av begrepet «svenske tilstander», om at høy innvandring fører til høy kriminalitet, uro og terror. Det stemmer ikke, mener han.

– Det er altfor enkelt og forhastet å si at høy innvandring fører til terror, sier Stefan Löfven til VG, etter at han holdt en hilsningstale til Aps landsmøte fredag ettermiddag.

– Om vi ser vi oss rundt i Europa, har det skjedd terrorangrep i mange ulike land med ulik innvandringspolitikk, i Italia, Frankrike, Belgia, Sverige og Norge, legger han til.

Les også: Svenske tilstander et resultat av snillisme

Skjellsord



Innvandringsminister Sylvi Listhaug er en av dem som har brukt uttrykket «svenske tilstander» som et skjellsord, når hun har advart mot konsekvensen av høy innvandring.

Også USAs president Donald Trump har vist til Sverige og koblet kriminalitet og terror til innvandring.

Det liker den svenske statsministeren svært dårlig. Han mener at Sverige tvert imot har trappet opp kampen både mot kriminalitet og utenforskap i hans tid som statsminister;

– Sikkerheten til innbyggerne i Sverige må alltid være på toppen av agendaen. Vi har jobbet fram en helhetlig sikkerhetspoltisk strategi, utvilet nye lover, vi har kriminalisert terror og terrorfinansiering, sier han.

Les også: Han er siktet for terrorangrepet i Stockholm

Ingen kobling



– Man må ikke koble begrepet terrorist med mennesker på flukt. De kan finnes noen , men de fleste som kommer hit, er mennesker som flykter fra terror. Vi skal være knallharde mot terror, men også knallharde mot årsakene til terror, sier Löfven.

Han nevnte ikke Frps Sverige-retorikk i talen til Ap-landsmøtet, men sa at forskjellen på sosialdemokrater og høyrepopulister er at de sistnevnte spillet på uro, mens sosialdemokratene heller vil bygge fellesskap.

– Men Sverige har jo store utfordringer i mange forsteder med store grupper innvandrere, så hva gjør dere for at folk skal bli tryggere der?

– Vi slår hardere ned på kriminalitet og terror, Men det er riktig at vi har forsteder der forskjellene er for store og skolene for dårlige, og tilbudene om jobb for få. Der må vi satse mer, og det gjør vi, sier den svenske statsministeren.

Les også: Da Dagsrevyen rapporterte om svenske tilstander i Norge, ble det bråk

Investerer i forstedene



– Der den forrige regjeringen kuttet skattene med 140 milliarder kroner, investerer min regjering 80 milliarder i skoler, eldreomsorg og så videre. De som bor i forstedene skal inkluderes. Vi skal bidra med ressurser, men de som bor der, skal få bygge samfunnene slik de vil ha dem, sier Löfven.

Etter asylbølgen vinteren 2015-2016 har Sverige endret sin innvandringspolitikk radikalt:

– Vår innvandringspolitikk er nå på linje med våre naboland, sier statsministeren.