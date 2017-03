13-åring mishandlet av medelever på skole i Sverige

13-åringen får nå intensivbehandling på sykehus i Uppsala.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Politiet i Sverige fikk onsdag ved lunsjtider melding om at en 13-årig jente hadde blitt mishandlet av flere andre medelever på en grunnskole i Uppsala.

13-åringen ble så skadet at hun nå får intensivbehandling på universitetssykehuset i Uppsala, skriver Upsala Nya Tidning.

Politiet bekrefter at de har vært på åstedet og at de oppretter en anmeldelse for mishandlingen.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en mishandling på en skole i går, og vi har opprettet anmeldelse. Det er flere personer involvert, sier Lisa Sann Ervik, talsmann for politiet i Uppsala til Aftonbladet.

Skolens rektor har foreløpig ikke kommentert hendelsen, som skal ha funnet sted onsdag.