Regnet høljer ned i Longyearbyen

Det regner tirsdag kveld kraftig på Svalbard og 140 personer er evakuert fra hjemmene sine, men så langt er det ikke meldt om hverken ras eller andre skader.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det får NTB opplyst fra sysselmannskontoret. Det verste regnet er ventet frem til midnatt natt til tirsdag.

– Vi vil ha aktiv vakttjeneste og kjører patrulje i Longyearbyen, opplyser sysselmannsoverbetjent Ole Jakob Malmo i en melding mandag kveld.

Uvanlig høy temperatur for årstiden gjør at nedbøren kommer som regn, ikke snø. I tillegg blåser det kraftig.

– Dette er en type ekstremvær vi ikke er vant til på Svalbard, og vi er derfor usikre på hvordan dette vil slå ut i Longyearbyen. I samarbeid med skredeksperter fra NVE har Sysselmannen derfor besluttet å evakuere innbyggerne i flom- og skredutsatte områder i Longyearbyen. En rekke veier blir også stengt, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Frykter flom og skred: – All grunn til å være obs

EVAKUERT: Flere boliger i Longyearbyen er evakuert i forkant av de store nedbørsmengdene som er ventet mandag kveld og natt til tirsdag. Foto: Torgeir Prytz / NTB scanpix

Ferdselsforbud

Det er innført ferdselsforbud i områdene som er evakuert og stengt.

– Vi ber folk om ikke å bevege seg i terrenget. Løse gjenstander bør sikres, sier Askholt.

Longyearbyen lokalstyre har sammen med folk fra Universitetssenteret på Svalbard og NVE vurdert om også andre boligområder i Longyearbyen skal evakueres. Vurderingen er at det ikke er nødvendig.

Lokalstyreleder Arild Olsen sier til Svalbardposten at lokalstyret nå ser på situasjonen som kortvarig. Han sier at dette ikke er en akutt og farlig situasjon, men at styret tar sine forholdsregler grunnet de store nedbørsmengdene som er meldt.

Les også: Nå kommer kulden.

OBS-varsel

Ifølge OBS-varselet fra Meteorologisk institutt for Spitsbergen, som gjelder fra mandag ettermiddag til tirsdag morgen, er det ventet 30 til 50 millimeter nedbør på 24 timer i området rundt Longyearbyen, men enkelte steder kan det komme over 100 millimeter. Nedbøren vil kommer som regn under 400-500 meter.

Det ventes også sørvestlig storm utsatte steder, og det betyr fare for oversvømmelser og jord- og flomskred i bratt terreng.

Snøskredavdelingen i NVE varsler om stor snøskredfare for områder over 700 meter over havet på Svalbard. Det dreier seg hovedsakelig om vestlige deler av Spitsbergen. NVE benytter faregrad 4 som er den høyeste.

Har du sett? 40 centimeter nysnø.

Evakuert og stengt

I første omgang er 24 boliger fra Vei 222 til 228 evakuert. I tillegg blir hele Nybyen og området fra kirken til og med det gamle bakeriet evakuert.

Veien til Bjørndalen blir stengt fra grillplassen. Sysselmannen har bedt folk som bor i hytter vest for sperringen, om å forlate dem. Dette gjelder også eventuelle beboere i de andre hytteområdene som ligger ved fjellskråninger.

Veien til Nybyen og Huset blir stengt ved sørsiden av skolen og ved krysset ved det gamle museet. Dette innebærer at Huset og Sverdrupbyen blir stengt. Melkeveien fra sentrum til Skjæringa og gangbroen ved Perleporten blir også stengt.

Løpende vurdering

En ny vurdering av evakueringssituasjonen skal gjøres tirsdag formiddag.

– Vi vil følge situasjonen og utviklingen fortløpende, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

19. desember i fjor omkom to personer da det gikk et større snøskred fra Sukkertoppen i Longyearbyen. Elleve hus ble ødelagt.