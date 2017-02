NVE-eksperter mente at skred på Svalbard ikke ville nå bebyggelsen

NVEs eksperter vurderte skredfaren både mandag og tirsdag formiddag - og mente at skred ikke ville være fare for bebyggelsen.

Dette opplyser lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) på Svalbard.

– Vi har en avansert skredvarsling i bunn her i Longyearbyen, kanskje den mest avanserte i Norge, utviklet av fagfolk i NVE. I tillegg blir dette håndtert av lokale folk som er skolert av NVE, og disse besiktiget fjellsidene både mandag og tirsdag. De mente at det var skredfare, men at skred ikke var av fare for bebyggelsen, forklarer Olsen til VG.

– Dette betyr at selv om vi har en så avansert skredvarsling, så finnes det en restrisiko, legger han til.

– Du mener at befolkningen ikke kan stole på skredvurderingene?

Fakta om Longyearbyen * Kullgruveby og administrasjonssenter på Svalbard. * Grunnlagt i 1906 av amerikaneren John Munroe Longyear, den største eieren i gruveselskapet Arctic Coal Company. Gruvene og tettstedet ble i 1916 kjøpt av Store Norske Spitsbergen Kulkompani. * 2075 innbyggere (per 2013). * De norske bosetningene på Svalbard – Longyearbyen og Ny-Ålesund – har sterke innslag av andre nasjonaliteter enn norsk, hvorav folk fra Thailand, Sverige og Russland utgjør de største gruppene. (Kilde: Wikipedia) (©NTB)

– Ja, det er som om du kjører verdens sikreste bil - du vil alltid ha en restrisiko fordi du befinner deg i trafikken. Denne skredvarslingen er en mellomløsning før vi får mer permanente løsninger, enten ved fysiske tiltak som stanser skred, eller ved at hus blir revet og oppført andre steder, sier Olsen.

Han sier at det vil være naturlig å gå gjennom denne hendelsen med NVE, etter at skredet likevel nådde og skadet hus.

– Denne hendelsen er alvorlig. Til alt hell har vi ingen indikasjoner om at noen er savnet, omkommet eller skadet. Men det kunne fort gått annerledes.

Han sier at det foreligger en rekke skredscenarier ned mot denne bebyggelsen, flere skredbaner ned fra fjellet Sukkertoppen, utfra flere ulike væralternativer.

– De klimaendringene vi opplever på Svalbard nå, består i naturfarer som dette, men også i at infrastruktur og tekniske innretninger kan bli påvirket. Det gjelder blant annet bygninger, tele-installasjoner og vannledninger som ligger på eller i helårs-tele, såkalt permafrost, som nå tiner, sier Olsen.

NVE bekrefter

Seksjonssjef Rune Engeset i NVE bekrefter hva lokalstyreleder Arild Olsen forteller:

– Vi har lokale observatører som ser på fjellsidene og sender sine observasjoner til NVE, dette skjedde mandag. Vurderingen da var at det forelå skredfare i hele området, faregrad 3, men vi anså at det var lite sannsynlighet for at det ville gå skred mot bebyggelse. Denne vurderingen ble opprettholdt tirsdag morgen. Når vi nå vet fasit, at det gikk skred mot bebyggelse, må vi gjennomgå disse vurderingene og se om vi må ha større margin. For å få dette til, vil vi sende opp en skredekspert for å vurdere fjellsidene nærmere, sier Engeset.