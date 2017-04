Ni russere gjennom isen på Svalbard

Sysselmannen har reddet seks opp fra sjøen, og tre andre er funnet i live av et annet scooterfølge.

De tre er imidlertid fortsatt formelt savnet inntil de er identifisert sikkert.

De ni er russiske statsborgere. Fire av dem har ankommet sykehus allerede.

Like før klokken 18.00 kom meldingen om at scooterfølget hadde gått gjennom isen da de krysset Tempelfjorden på Svalbard. Sysselmannens to helikoptre ble umiddelbart sendt ut. 18.25 ble de første fire plukket opp fra sjøen, og litt senere fant det andre helikopteret to til.