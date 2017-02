Klimatrøbbel: Vil rive og flytte en rekke bygninger i Longyearbyen

Et endret klima på Svalbard gjør at bygninger i Longyearbyen vil bli foreslått revet og flyttet til et sikrere sted.

Dette skjer etter at Norges vassdrags- og energidirektorat NVE har foretatt en ny og omfattende kartlegging av naturfarene i og ved Longyearbyen etter dødsskredet i desember 2015.

– Vi ser her at en rekke boligbygg og andre bygg for folk har opphold, som for eksempel elevboliger for UNIS – Universitetet på Svalbard, ligger innenfor de områdene som er truet, sier fungerende regionsjef Knut Aune Hoseth i NVE region nord til VG.

Han forteller at de nå er i ferd med å utarbeide forslag til konkrete tiltak overfor lokalstyret.

Skulle ikke stått her

Studier av klimaet på Svalbard de siste 12 000 årene gir denne konklusjonen: Longyearbyen skulle vært bygget et annet sted.

Dette fremgår av et seks år langt forskningsprosjekt som har studert fortidsklimaet på Svalbard. Bak prosjektet står professor i geologi Jostein Bakke (44) ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen.

– Når en geolog ser på terrenget rundt Longyearbyen med den kunnskapen vi har i dag, fremstår det som hårreisende at byen er lagt her. Jeg ser likevel ikke bort fra at det vil være rimeligere å gjennomføre omfattende sikringstiltak enn å flytte byen, sier Bakke.

Han og hans forskere har brukt avsetninger på bunnen av flere innsjøer på Svalbard for å beregne hvordan fortidsklimaet har vært. Dette er en velkjente metode, hvor sammensetningen av de ulike lagene avslører hvordan temperatur og nedbør har vært tusenvis av år bakover.

Polar ørken

Han forteller at studiene viser at Svalbardklimaet har variert svært mye siden siste istid, både i temperatur og i mengden nedbør som faller.

VAR POLAR ØRKEN: Da Longyearbyen ble anlagt, var Svalbard polar ørken. Nå nærmer området seg Bergens-klima, sier professor Jostein Bakke. Foto: Privat

– I flere tusen år har øygruppen hatt et klima vi kan kalle polar ørken, altså kaldt og ekstremt tørt vær. Men de siste tiårene har temperaturen gått rett til værs, særlig om vinteren, og vi har fått ekstreme nedbørs-episoder, vi har fått klima som minner om Bergen. Dette er dramatisk, sier han.

De første husene i Longyearbyen ble anlagt i 1906 av den amerikanske forretningsmannen John Munro Longyear, som en havn for utskiping av kull fra gruvene på Svalbard.

Ingen hadde grunn til å tenke seg at det tørre arktiske klimaet skulle endre seg.

Nå er Longyearbyen og hele Svalbard offer for den raskeste og mest brutale klimaendringen i verden.

Truende breer

Det er særlig beliggenheten på nordøst-siden av nær 500 meter høye Sverdruphamaren og Sukkertoppen som blir pekt på i den ferske norske forskningsrapporten:

– Før var årsnedbøren her kanskje på 100 millimeter nedbør. Nå ser vi enkeltepisoder med 80 mm nedbør – eller 80 cm snø på ett døgn, med en sørvestlig vindretning. Dette gir lett enorme skavler på nordøstsiden av fjellet, rett over bebyggelsen. Og det var nettopp et slikt skred som skjedde i desember 2015, sier Bakke.

TATT AV SKREDET: En rekke bolighus ble tatt av skredet i desember 2015, og ført av gårde av snømassene. Her fra redningsaksjonen i dagene etter. Foto: , Terje Mortensen, VG

Han peker også på to truende isbreer – Longyearbreen og Larsbreeen – like ved byen:

– Avløpene fra disse breene samler seg i samme elv, som kan gi kjempeflommer som går rett gjennom bebyggelsen.

Han peker også på flere akutte flommer som har gitt ødeleggende sørpeskred ned fra Vannledningsdalen rett over veien ved Longyearbyen.

Denne uken var det igjen varmebølge på Svalbard, med en makstemperatur mandag på 5,9 grader i Longyearbyen, som er mer enn 20 grader over normalen.

– Vi har fortsatt lange kalde og tørre perioder her, men nå har vi også disse ekstreme nedbørs- og temperaturhendelsene, sier Bakke.

