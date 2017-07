Disse er de første som har tatt seg til Svalbard med ren muskelkraft

Tor Wigum (36) var i sluttspurten med doktorgraden da han fikk et tilbud han ikke kunne si nei til: Å ro til Svalbard.

– Jeg er veldig fornøyd nå, det er utrolig morsomt. Dette kom jo bare dumpende i fanget på meg, sier Tor Wigum på telefon fra Longyearbyen.

Denne uken kom Wigum og de fire andre roerne fram til fast grunn på Svalbard, etter den 958 kilometer lange roturen fra Tromsø, skriver iTromsø.

Først over Nordishavet



De er dermed de første menneskene som har tatt seg til øygruppen kun ved hjelp av rå muskelkraft. I tillegg skjedde det i et rasende tempo.

– Når man ror over på bare syv dager er det morsomt. Ingen hadde trodd at det skulle gå så fort. Vi hadde regnet med at det skulle ta 11-12 dager og hadde rasjonert for 20, sier han til VG.

UT FRA TROMSØ: – Jeg ringte til folk som har erfaring med slike båter og ble fortalt at de tåler veldig mye sjø, sier Tor Wigum om ekspedisjonsbåten, som er på 28 fot og veier et tonn. Foto: THE POLAR ROW

Med en fart på 2,6 knop slo de den gamle rekorden på rofart i Nordishavet betraktelig. Den var på under ett knop.

– Dette er fantastisk. Det er den raskeste farten som har blitt rodd på et havstrekke. For oss som driver med dette, er det nesten like utrolig som å ro til månen, sier ekspedisjonssjef, Fiann Paul fra Island.

– Ingen har nådd Svalbard på rå mannestyrke før. Det var en pioner-reise, legger han til.

Tok ekstra skift



STEPPET INN: Da Olaf Tufte ikke kunne ro, sa Tor Wigum ja. Foto: Privat

Fiann Paul er med denne reisen første person som har rodd over fire hav, og i tillegg har han satt fartsrekord på alle fire. Til denne ekspedisjonen satte han sammen et mannskap som i tillegg til Norge og Island, var de fra Storbritannia, USA og India.

Fra Norge hadde Paul sett seg ut roeren Olaf Tufte, som måtte avslå da han er i konkurranse-oppkjøring. Men Tufte var rask med å sende åra videre til Tor Wigum.

– Olaf anbefalte Tor, han sa han var en gæren mann med riktig holdning for denne turen. Og han viste seg å være den beste roeren på gruppa. De fleste går glipp av skift, de som er god får med seg alle, mens Tor tok andre sine skift i tillegg, sier Paul.

Får det travelt



Tor Wigum hadde egentlig ikke planlagt å ta ferie denne sommeren, i alle fall ikke på en robåt i Nordishavet. I slutten av august skal han etter planen levere doktograd på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Mens de andre skal ro videre til Island, hopper Wigum av for å ta fart på den akademiske innspurten.

– Nå må jeg komme meg tilbake til jobben. Har bare fire uker på å levere, så dette

blir en total omstilling, sier han.

FØR AVGANG: Tor Wigum (til venstre) og resten av mannskapet på havna i Tromsø, en uke og 958 kilometer før de når den polske forskningsbasen i Hornsund, sør på Svalbard. Foto: The Polar Row

Bergenseren har drevet aktivt med konkurranseroing i ti år. For et par år siden rodde han Norge på langs i en osing, en tradisjonsrik trebåt. Men å legge ut på det åpne hav i en 28-fots båt med fire andre menn er noe helt annet.

Ingen kosetur



Crewet rodde i skift på halvannen time, før de fikk like lang tid til å spise og hvile. Så var det i gang med å ro igjen. Slik gikk det hele uka gjennom.

– Det var ikke morsomt hele tiden, innrømmer Wigum.

– Man gleder seg ikke til hver rorvakt. Man sitter og ror i vind og regn i en og halv time og bare tenker på maten man skal spise. Og kombinert med at man blir våt, er soveposen du skal legge deg i også blitt våt. Det er ingen drømmesituasjon, sier han.





INTERVALL: Mannskapet roterte på å ro i skift på 1,5 timer, mot to timer som er vanlig i havroing. – Dette er den mest effektive måten å holde høy fart på, sier ekspedisjonssjef Fiann Paul. Foto: The Polar Row





Friluftstoalett

Mannskapet møtte hverandre en uke før de slapp loss i Tromsø. Ute på det åpne havet måtte de droppe alle intimitetsgrenser, forteller Wigum.

– Det er en litt spesiell situasjon. Man sover veldig tett. Og dofasilitetene er en bøtte eller et ausekar, og da sitter man en halvmeter bak hodet til bakerste mann som ror, sier han.

Underveis fikk de belønning i form av store naturopplevelser. Både knølhvaler, delfiner og spekkhuggere fulgte båten underveis. Nesten litt for tett.

– En dag så vi fire knølhval omtrent 50 meter fra båten. Så ble plutselig havet ved båten helt blikkstille. Det betyr at det kommer noe stort, tenkte jeg. Da må han ha vært rett under båten, sier Wigum.