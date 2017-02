Boliger tatt av skred i Longyearbyen

Det har gått et snøskred på Longyearbyen på Svalbard og boliger er tatt av skredet.

Utrykningskjøretøyer og redningsmannskaper har rykket ut i Longyearbyen etter at et ras gikk fra Sukkertoppen og over Vei 228. Det var Svalbardposten som først meldte om hendelsen.

Ifølge avisen er to boligblokker med til sammen seks leiligheter tatt av snømassene.

– Vi har ingen grunn til å tro at noen er tatt av raset, men vi gjør selvfølgelig nødvendige undersøkelser. Vi tror at alle er ute, sier vakthavende Thor-Arild Hansen i politiet på Svalbard til VG.



– Vi tar nå løpende vurderinger på om vi skal evakuere enda flere områder. Folk er evakuert fra områdene som er rammet, sier Hansen.

– Alle sprang til med spader



– Dette er samme sted som for litt over et år siden. To boligblokker er flyttet fra fundamentet og raset har gått ned og gjort skade på husrekka, sier journalist Christopher Engås i Svalbardposten til VG.

– Det er full mobilisering i Longyaerbyen. Det er masse folk på stedet med spader sånn som sist gang.

Også avisens redaktør er på stedet:

– Det har snødd og blåst kraftig det siste døgnet, men det har ikke vært noen evakuering før skredet gikk. Nå evakueres store deler av området her.

Et vitne som VG har snakket med sier følgende:

– Folk har hoppet ut av vinduer, sier et vitnet som ikke ønsker navnet sitt på trykk.



– Alle sprang til med spader og sånn, så vi kom oss unna.

Den finske reiselivsskribenten Dan Ollila (42) var på oppdrag i Longyearbyen og kom til stedet 5-10 minutter etter skredet:

– Da så jeg redningsmannskap og politi gå gjennom snømassene og at de gikk gjennom huset og sjekket om det var noen der. Det virker på meg som at de ikke fant noen. Slik jeg ser det, har skredet laget et hull i det ene huset – midt i bildet, og at det har tatt hjørnet på nabohuset, sier Ollila.

RAS: Slik ser det ut ved Sukkertoppen der raset på Svalbard har gått. Foto: Herman Kvalheim

Sendte ut skredvarsel



NVE sendte tirsdag morgen ut et skredvarsel for Svalbard av styrke fire – som er den mest alvorlige faregraden. Ifølge Meteorologisk institutt blåser det nå liten storm på Svalbard, men den er ventet å minske utover ettermiddagen.

Også søndag gikk det et mindre ras i Longyearbyen. Det ble observert scooterspor som både gikk inn i og ut av skredet. Skredområdet ble gjennomsøkt med søkeutstyr, og letingen avsluttet etter at det ble slått fast at ingen var tatt av skredet.

Tidligere i februar skrev VG om at NVE har foretatt en ny og omfattende kartlegging av naturfarene i og ved Longyearbyen etter dødsskredet i desember 2015.

Det ble da konkludert med at bygninger i Longyearbyen vil bli foreslått revet og flyttet til et sikrere sted.