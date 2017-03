Valgforsker: – SV lever fortsatt farlig

Audun Lysbakken hadde klare ambisjoner om å ta SV tilbake til gamle høyder da han overtok som partileder. Han har levert 4,1, 4,1, og 4,1 i tre valg på rad.

En gjennomgang av SVs valgresultater siden 1989 og en trendberegning av Infacts målinger siden forrige valg, viser at SV-leder Audun Lysbakken ikke har lyktes i å snu den negative utviklingen som startet mens partiet satt i regjering. Partiet har riktignok stabilisert seg over den fryktede sperregrensen på fire prosent, etter perioder med målinger helt nede på to–tallet.

Men det er ennå svært langt igjen til oppslutningen i partiets glansdager, hvor de hadde godt over 10 prosent.

– Vi har stoppet fallet og nå tror jeg vi for første gang på mange år er i en situasjon der vi virkelig kan begynne å vokse igjen, sier Lysbakken til VG.

For Vedum peker det oppover: Sp mot brakvalg

Tror ikke på kampsakene



I de tre siste valgene i 2013, 2015 og 2017 har de faktisk fått 4,1 prosent oppslutning – alle tre gangene.

– SV har ikke greid å bygge seg opp igjen etter fallet i oppslutning etter at de satt i regjering. Jeg ser at de foran valget vil prioritere klima, kamp mot velferdsprofitører og økte forskjeller. Jeg har vanskelig for å se at det er saker som vil kunne løfte partiet, sier professor Toril Aalberg ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU i Trondheim.

TVILER PÅ SV: Professor Toril Aalberg ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU i Trondheim.

– De har høy troverdighet i de sakene, men jeg tviler på at det er nok. Da SV var på høyden fremmet de saker som traff folk i hverdagen; blant annet barnehagesatsingen, hvor de tok velgere fra andre partier. Jeg kan ikke se at de er der i dag.

Ved de tre siste valgene har SV karret seg over sperregrensen med minst mulig margin. Valgforsker Anders Todal Jenssen mener partiet fortsatt kan havne under sperregrensen ved høstens valg.

– På målingene har SV ligget jevnt over fire prosent det siste året, men SV har erfaring med å gjøre det bedre på målinger enn i valg, så de lever fortsatt farlig, påpeker han.

Les: Slik vil de vinne kampen om Lofoten

– I skyggenes dal



Todal Jenssen ser få lyspunkter i SVs nære fremtid.

– De har havnet fullstendig i skyggenes dal. Den politiske debatten foregår helt andre steder enn på SVs banehalvdel, og de oppfattes som uinteressante både av politiske motstandere og av media. Jeg ser ikke noe i bildet fremover som tilsier at det skal endre seg, sier han.

Audun Lysbakken overtok et kriserammet parti i mars 2012, bare dager etter at han selv ble tvunget til å gå av som statsråd etter den såkalte selvforsvarssaken.

På Infacts partibarometer samme måned fikk partiet en oppslutning på 4,6 prosent. På den siste målingen Infact gjorde for VG i februar i år kunne SV notere seg en oppslutning på 4,8 prosent.

Flere medlemmer



Selv om oppslutningen om SV har sunket, har medlemsmassen vært stabil og faktisk steget de senere årene.

I 2007 hadde SV 9590 medlemmer, det sank til 8887 i 2014, men har igjen steget. Ved nyttår hadde partiet 9855 medlemmer.

– Vi har snudd nedgangen i medlemstall til kraftig vekst. Og vi har også så smått begynt å snu trenden i oppslutning fra fall til forsiktig fremgang. Det må vi få lov til å glede oss over etter mange år med tilbakegang, sier SV-lederen til VG.

Les også: SV-Audun foreslår superradikale boligkrise-tiltak