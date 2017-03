SV-topp hardt ut mot Støre

SVs nestleder Snorre Valen går til kraftig angrep på Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han anklager Støre for å dilte etter Høyre-leder Erna Solberg.

Valen sier at Ap og Støre vil beholde for store deler av politikken til Solberg-regjeringen.

– Støre lover endringer, men leverer en liste over politikk fra Erna Solberg han vil videreføre, sier han og viser til interjuet Støre ga til VG tidligere i uken, hvor han fortalte om hvilke reformer som bør videreføres og hvilke blå-blåe vedtak Ap skal stanse.

** Støre varslet at han ikke vil gjøre noe med Nye Veier AS, som skal bygge veier.

** Han vil ikke stanse at jernbanesektoren får en ny selskapsstruktur som legger til rette for mulig konkurranse på norske jernbaneskinner.

** Han er kritisk til at pasienter kan velge noen operasjoner og behandling hos private aktører, fordi det er en for kostbar og byråkratisk ordning, men vil forholde seg til de forpliktelsene som er inngått.

– Hvis Støre ikke er villig til å fjerne Høyre-politikk, da er den eneste konsekvensen av et regjeringsskifte at Høyres politikk blir innført litt saktere. Det virker som om Støre er redd for å bli anklaget for å skru klokka tilbake, sier Valen.

– Verst er det med skatt



– Vi mener Ap må være med på å reversere jernbanereformen, som er en dårlig Høyre-reform. Det er ikke å skru klokka tilbake å gå tilbake til offentlig jernbane, sier han og fortsetter:

– Verst er det egentlig med skatt. Der har de sviktet kraftig.

– Ap vil dog trekke tilbake 15 av de 21 milliardene som Solberg-regjeringen har gitt i skattelette?

– Ja, men det er da ikke nok. Seks milliarder er veldig mye penger; ja, faktisk så mye at vi kan løfte barnetrygden opp på et nivå som det var tilbake til 1997. Det er et politisk valg å ikke hente inn de seks milliardene, og det liker vi dårlig. Jonas må få opp farta, sier SV-nestlederen.

Bytte av politikere

Valen krever taktskifte.

– Vi kan ikke bare fortsette videre på Høyres vei. Da blir fattige blir enda fattigere og velferden enda dårligere. Norge trenger et høyere ambisjonsnivå enn å la milliarder i skattekutt bli stående, og å la privatiseringen av jernbanen gå sin gang, sier Valen:

Han sier det ikke hjelper å bytte ut politikerne, hvis politikken ikke endres:

– Vi trenger ekte endring. En velferdsstat som blir sterkere i stedet for svakere. Et skattesystem som får ned forskjellene og omfordeler skikkelig. Et Norge som bytter politikk, ikke bare politikere.

– Valen har fulgt dårlig med



Ap lar Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsperson, kommentere utfallet fra Valen.

– Snorre Valen har fulgt svært dårlig med hvis han ikke har fått med seg at Arbeiderpartiet står for en grunnleggende annen kurs enn dagens regjering på en rekke viktige områder. Vi kommer til å rette opp i feil som Høyre og Fremskrittspartiet har gjort. Blant annet vil vi fjerne adgangen til midlertidige ansettelser, og forsterke arbeidsmiljøloven, sier hun:

– Vi vil stoppe skattekuttlinjen, og la de som har mest betale mer enn i dag for å finansiere viktige løft innen skolen, helsevesenet og eldreomsorgen. Jeg kan love Valen at vi vil oppleve et tydelig kursskifte om Arbeiderpartiet kommer i regjering etter valget. Og vi vil gjerne kjempe sammen med SV for å få til dette skiftet.

Frontalangrep på Høyre

Da SV-leder Audun Lysbakken åpnet SVs landsmøte i går, var det imidlertid mot Høyre han rettet skytsen. SV-lederen gikk til frontalangrep Høyre og statsminister Erna Solberg. Han hevdet at Høyre nå burde kalle seg «millionærklubben» og kritiserte Solberg for at Norges superrike har fått 160 ganger mer i skattekutt enn folk flest.

Mye Høyre



Lysbakken nevnte Høyre minst dobbelt så mange ganger som Frp i sin landsmøtetale.

Selv sier han at det bare ble sånn.

– Det var så mange saker og poenger å gripe fatt i når det gjelder Høyre akkurat nå, så det ble litt mindre plass til Frp i talen enn jeg hadde tenkt. Men høyresiden er forsåvidt en pakke for meg, så mye fra dem er felles. Men jeg skal love at Frp kommer til å høre mye fra SV i tiden fremover.

FAKTA: DEN STORE SV-HELGEN: Den viktigste saken på SV-landsmøtet er de fire kravene SV vil stille til Ap - for at de to skal samarbeide. Men blir det fire krav? Så mange forslag som det kom i går, kan kravlista fort bli utvannet. Og det er SV-toppenes største skrekk.

PSST! Snorre Valen fikk to oppdrag av Lysbakken før landsmøtet: 1. Klippe seg. 2. Få gjennom kravene til Ap.