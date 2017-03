SV sprenger sine ultimatum-krav

SVs ledelse har lagt mye prestisje inn i å avgrense sine fire hovedkrav for å delta i en ny regjering til fire punkter. Nå sprekker den planen: De vil ha med et nytt krav om at Norge skal forplikte seg til et forbud mot atomvåpen.

Redaksjonskomiteen for hovedkravene på SVs landsmøte leverte sin innstilling søndag morgen klokken 0800.

To endringer

Det viser at det gjøres to endringer.

De erstatter kravet om å trekke ut oljefondet ut fra fossile investeringer med å lage forpliktende nasjonalt klimabudsjett som skal muliggjøre et kutt på tre millioner CO2 i løpet av fireårsperioden.

Det legges til et femte krav om å støtte et forbud mot atomvåpen.

«Nedrustningen har stanset og de ni atomvåpenstatene utvikler nye atomvåpen. Norge må derfor innta en pådriverrolle i FN-forhandlingene om et atomvåpenforbud, som også er i overensstemmelse med ikkespredningsavtalen», heter det i SVs femte hovedkrav.

Nestleder Snorre Valen

– Vi har nå fått på pass enighet om klima og kampen mot å trekke oljefondet ut av fossil energi kan i ta en gang i året, men å få til en ramme om utslippene er en viktig kamp.

– Dere vanner ut hovedkravene ved å gå fra fire til fem krav?

– Hadde det vært politisk problematisk, så er jeg enig, men dette er noe hele partiet står bak og jeg ville ikke lagt frem en slik innstilling hvis jeg ikke hadde trodd det var mulig å få med Ap på det, sier han til VG søndag morgen.

Ap har allerede sagt nei til ett av hovedkravene. Ap nekter å være med på at eierne av barnehager ikke skal få ut noe utbytte. SV ønsker å forhindre at private eiere tar ut profitt/utbytte av barnehagene.

Her er de fire hovedkravene:

1. Vi vil ta kampen mot ulikhet og fattigdom

Om færre barn skal vokse opp i fattigdom, er styrking av barnetrygden en av de mest målrettede metodene for å bedre familienes økonomi. SV vil derfor øke barnetrygden. Siden 1996 har barnetrygden stått stille, og det har ført til at mange tusen barn har vokst opp i fattigdom. Det har særlig gått utover enslige forsørgere og familier med mange barn. Derfor foreslår vi å styrke barnetrygden for de som trenger den mest. Vi vil trappe opp barnetrygden, og i tillegg målrette den for aleneforsørgere og for familier med flere barn.

2. Vi vil bekjempe farlige klimaendringer ved å gå fra olje til nullutslipp

I Norge skal vi gjøre vår del av klimajobben og skape en framtid uten klimagassutslipp. Vi vil sørge for at sårbare og verdifulle områder som Lofoten, Vesterålen, Senja, Møreblokkene og uåpnede deler på norsk sokkel forblir oljefrie. Vi må gjøre folks hverdag uavhengig av olje, og bygge ny teknologi og nye industrier. Vi vil sette et mål om at 9 av 10 biler som selges i 2021 skal være nullutslippsbiler, gjennom endringer i engangsavgiften og støtte til ladeinfrastruktur i hele landet.

3. Vi vil ha flere lærere

Alle foreldre skal vite at deres barn blir sett. Vi trenger mindre klasser og mer tid til barna ved å øke lærertettheten på hver skole. Vi vil innføre en forskrift for maks 15 elever per lærer fra 1.-4. trinn og maks 20 elever per lærer fra 5.-10.trinn, og sørge for å sette av ressursene som trengs.

4. Vi vil ha en profittfri velferd

Fellesskapet må ta ansvar for å sikre gode velferdstjenester til de som trenger det, enten de er barn, voksne eller eldre. Fellesskapets helsekroner skal derfor gå til omsorg, ikke til profitt. Fellesskapets barnehagekroner og foreldrenes egenbetaling skal gå til barna, ikke til kommersielle aktører. SV vil stoppe kommersielle eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjenester.