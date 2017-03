SV skal igjen lokke unge med skolemat

GARDERMOEN (VG) SV har snublet i dette matfatet mange ganger, men gir seg ikke: De vil igjen lokke velgerne med gratis skolemat. Selv om de aldri har fått med Ap på det.

Valgflesk finnes i de fleste partiprogrammer. I SV har de et punkt som er svært lokkende for landets unge – gratis skolemat; en vinnersak i skolevalgdebattene og en sak SV har vunnet velgere på før. Problemet er at SV ikke engang fikk gjennomslag for gratis skolemat da de satt i regjering.

– Mange barn kommer på skolen uten å ha spist



– Vi vil igjen gå inn for gratis skolemat. Rett og slett fordi vi mener det er bra for folkehelsen. Vi vet det er mange barn som kommer på skolen uten å ha spist og mange som ikke har med mat. Vi vet også at det bidrar til økt konsentrasjon i skoletimene, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han sier det dreier seg om brødmat og frukt, i første omgang til elevene i ungdomsskolen, med en kostnad på 700 millioner kroner. SV har som mål at det etterhvert skal tilbys alle elever.

Gratis skolemat var en av de store sakene for SV i 2005, da daværende SV-leder, Kristin Halvorsen frontet en skolekampanje med gratis mat til elevene.

Ap var kritisk og utsatte sin vurdering.

Det er ingen tvil om at løfte om gratis skolemat bidro til et godt valgresultat for SV i 2005, men i Soria Moria-erklæringen ble gratis skolemat nedskalert til gratis frukt og grønt.

Gratis mat ble løftet som skled på et bananskall ut av den politiske debatten.

Fra varm til kald mat



I 2009 prøvde SV seg igjen, den gang med en ny variant: Varm mat ble byttet ut med løfte om at elevene skulle få mat, men kald.

– Lysbakken; er det ikke lureri overfor velgerne igjen å lokke med gratis skolemat?

– Det er ofte slik at SV er først ute med ideer som andre partier bruker mange år på å skjønne er smart. I over ti år er vi blitt latterliggjort for dette forslaget, men vi ser i dag at stadig flere ser fordelene. Til og med Høyre mener det er viktig med å sette av tid til spisepauser på skolen, fordi kosthold er viktig;

– Nylig ga regjeringen skolene beskjed om at elevene må få minst 20 minutter til spisepause hver dag. Da er det jo litt dumt at de har glemt å gi dem noe å spise, sier Lysbakken.

Les: SV-forsøk om gratis mat stanset i 2016

– Dessuten er det slik at Ap er mer positiv enn noensinne, sier han og viser til at flere Ap-representanter i vinter fremmet et forslag i Stortinget, som Ap stemte for om «gradvis innføring av tilbud om et enkelt skolemåltid, finansiert og begrunnet som et folkehelsetiltak».

Har med Sp



Forslaget fikk det borgerlige flertallet mot seg og ble nedstemt.

– Ap er forsiktig med å forplikte seg, men de er på rett vei og Senterpartiet stemte også for. Det er derfor fullt mulig å få til, hvis vi får et rødgrønt flertall etter valget, sier Lysbakken.

Han sier de vil legge gratis skolemat over på helsebudsjettet, fordi det er et folkehelsetiltak.

Det lyktes ikke VG lørdag å få noen i Ap til å kommentere saken.