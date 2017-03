SV-sjefen er lettet over at omstridt omskjæringsforlag trekkes

En av de på forhånd mest spennende debattene på SVs landsmøte ble trukket før den kom i gang.

Et mindretallsforslag om å forby all omskjæring av barn under 15 år, som er fremmet på SVs landsmøte, vil bli stanset. Det bekrefter en av forslagsstillerne overfor VG.

– Det er riktig. Vi har kommet til at det vil gi en bedre behandling ta den saken i landsstyret, slik at vi først får hørt flere instanser, blant annet det mosaiske trossamfunn og helsepersonell, sier en de av fem landsmøte-delegatene som fremmet dissensen, Eirik Faret Sakariassen.

Han sier han vil gå på talerstolen i ettermiddag og trekke dissensen.

– Er dere blitt presset til å trekke forslaget?

– Nei, det har vi ikke blitt. Jeg har fremmet flere omstridte dissenser, blant annet om aktiv dødshjelp, så noe press har jeg ikke blitt utsatt for. Vi mener det er et godt forslag, men har kommet til at landsstyret vil være gi et bedre grunnlag for en god diskusjon en et vanskelig tema. Jeg tror fortsatt det er mulig å vinne støtte for forslaget, men vi vil gjøre det i en annen prosess enn gjennom en åpen debatt på landsmøtet.

– Ikke opplevd press



Partisekretær Kari Elisabeth Kaski har støttet dissensen og hevder også at det ikke er blitt utøvd noe press.

– Jeg har ikke opplevd det. Jeg står fortsatt på at jeg mener det er feil å omskjære barn som er under 15 år, men er enig i at det er fornuftig å ta en mer omfattende debatt om det i landsstyret, sier hun.

Både partileder Audun Lysbakken og nestleder Snorre Valen har vært mot forslaget.

– Jeg er mot å innføre en aldersgrense eller et forbud, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG i ettermiddag.

– Er du glad for at dette forslaget ikke blir noe av?

– Jeg ville vært mot at vi skulle vedtatt det. Jeg synes det er veldig flott at man ser at landsmøtet ikke er det rette stedet å løse den diskusjonen, sier Lysbakken:

– Jeg mener det er tryggest at dette gjøres i regi av det offentlige helsevesenet. Så lenge det ikke er påvist helserisiko ved barn for dette, bør vi etter mitt syn ha respekt for at blant annet det jødiske miljøet har dette som en veldig sentral skikk, sier Lysbakken.



– Jeg har veldig stor respekt for de i partiet som har det synet, også skal vi sørge for at vi kan få tatt den diskusjonen slik som vi ønsker, på et tidspunkt som ikke er preget av den store debatten på et landsmøte, men hvor det er mulig å for eksempel hente inn eksperter, sier Lysbakken.