SV og Sp stiller Lofoten-ultimatum til Ap

RØST (VG) Her ute i havgapet i Lofoten, stiller SV-leder Audun Lysbakken et Lofoten-ultimatum til Ap: - Vi blir ikke med i en Ap-regjering eller inngår noen avtale med Ap som åpner for konsekvensutredning av Nordland 6-området.

– For å skrive under en avtale med Ap etter høstens stortingsvalg, er SV nødt til å få gjennomslag for at det ikke skal konsekvensutredes oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er et ufravikelig krav for å delta i eller gi formell støtte til en Ap-regjering?

– Ja, jeg synes det allerede nå er greit å si åpent og tydelig at vi ikke kan inngå noen avtale med Arbeiderpartiet som åpner for oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er ikke noe kompromiss



Det innebærer at SV ikke vil være støttespiller for en Ap-regjering som vil konsekvensutrede Nordland 6, som ligger litt syd for Røst.

– Ja, det er riktig. Det såkalte kompromisset som Ap-leder Jonas Gahr Støre og programkomiteen i Ap har foreslått til sitt landsmøte er ikke noe kompromiss: Det er nettopp Nordland 6 oljenæringen er interessert i, fordi det er dette området de anser for å være mest verdifullt med hensyn til oljeutvinning, sier han.

Han bruker et bilde på å illustrere det:

– Det er det samme som om to foreldre fordeler hvem som skal hente i barnehagen, hvor en får alle ukedagene og en får alle helgedagene. Det sier seg selv at det er urettferdig og det er en slik fordeling som Ap nå ønsker å gi oljenæringen: De får tak i indrefileten, mens Ap verner de områdene som ikke er så interessante, sier Lysbakken.

– Hvorfor gå ut med et slikt ultimatum?

– Fordi vi mener det. Kampen mot oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er den viktigste miljøsaken i Norge. Ikke bare for å verne noen av de mest sårbare områdene for oljeutvinning, men også fordi at det er en test: Hvis Ap virkelig vil konsekvensutrede oljeutvinning i så sårbare områder, da har de tenkt til å ta opp det meste, også lenger nord. Vi mener det er på tide å prioritere klima og da kan vi ikke fortsette med oljeutvinning i det tempoet vi har gjort til nå.

Lysbakken får støtte fra sine rødgrønne kollegaer i Senterpartiet:

– Det er uaktuelt for Sp å si ja til konsekvensutredning av Nordland 6. Det har også programkomiteen fastslått. Det vil ikke bli åpnet for hvis Sp sitter i regjering etter valget, sier Sps førstekandidat i Nordland, Willfred Nordlund.

STEMNING: Fra venstre: SV-leder Audun Lysbakken, SVs førstekandidat i Trøndelag, Lars Haltbrekken, Venstre-leder Trine Skei Grande og leder i Norges Naturvernforbund, Silje Ask Lundberg, morer seg med en klippfisk; en klippet pappfisk i ankomsthallen ved Røst flyhavn. Foto: Jørgen Braastad , VG

– Må innse at det er på tide



– Betyr det at SV mener det er riktig å si nei til alle nye konsesjonsrunder; at det ikke skal åpnes for flere felt i fremtiden, Lysbakken?

– Vi vil ikke lyse ut noen nye områder. Vi må ta vår del av ansvaret og la olje bli liggende for å bekjempe klimaendringene.Vi leter nå etter olje mange steder, hvor det ligger an til at ikke vil være lønnsomt. Kombinert med at verden skal vris over på fornybare energiløsninger, så må Norge innse at det faktisk er på tide å handle. Noe av det viktigste vi skal gjøre i Norge i årene som kommer, er å kutte i CO2-utslippene. Da må vi faktisk handle, sier SV-lederen.

Han er på Røst sammen med Norges Naturvernforbund og flere andre partier, for å markere vern av disse områdene for oljevirksomhet, og for å delta på skreifiske.

Lysbakken sier første prioritet er å kaste den sittende regjeringen.

– Ja, det skal vi gjøre før vi har kastet jakka dagen etter valgnatten, hvis det blir rødgrønt flertall. Så skal vi forhandle med Ap og eventuelt andre partier, for å se om det er grunnlag for å inngå en formell avtale.

– Signaliserer hva vi mener



– Hvis dere ikke går inn i regjering eller får til en formell avtale; hva gjør dere hvis dere blir stående utenfor og Nordland 6 kan felle en Ap-regjering?

– Det vil ikke sentrumspartiene være med på, og da må Ap støtte seg på Høyre og Frp, med de konsekvensene det kan få.

Han sier deres klare krav når det gjelder Nordland 6 formelt skal vedtas av landsmøtet senere i vår, men han regner ikke med å få problemer med sitt budskap formidlet med en Nordlands trompet i dag.

– Det er greit å signalisere at vi mener noe med vår klimapolitikk.

Arbeidspartiets nestleder, Hadia Tajik, skriver dette i en SMS:

Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik Foto: Christian Clausen , VG

– Forslaget som vårt landsmøte skal ta stilling til tar hensyn til ulike næringer i Nordland og Troms, fiskeri, olje- og gass og reiseliv på en balansert måte, samtidig som vi tar nødvendige miljøhensyn. Forhandlinger med andre partier som vil bytte ut den sittende regjeringen tar vi etter valget.

Vil ikke tape kampen



På turen har Lysbakken med seg en nyfrelst SV-topp: Mangeårig leder av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, er blitt SVs listetopp på Sør-Trøndelags stortingsvalgsliste.

– Kampen mot oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har vært utkjempet i over tjue år og den skal vi ikke tape de neste fire årene heller, sier han.

SVs landsstyre har innstilt overfor landsmøtet at det er tre andre punkter enn vern av Lofoten, Vesterålen og Senja som de vil kreve å få gjennomslag for, som Lysbakken oppsummerer slik:

Et skikkelig løft for barnetrygden, for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom.

En nasjonal norm som sikrer flere lærere.