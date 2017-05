SV-Lysbakken nekter å vike for KrF

SV-leder Audun Lysbakken høyner nå prisen for å støtte en Ap-ledet regjering til høsten, og sier at han ikke vil vike plass rundt forhandlingsbordet for KrF og Knut Arild Hareide.

Foran partiets landsstyremøte i Oslo lørdag, sier Lysbakken at han vil kreve å være med i en rødgrønn koalisjon dersom valgresultatet gir rødgrønt flertall:

– Man kan få inntrykk av at det viktigste i norsk politikk akkurat nå er hvilken jobb Knut Arild Hareide skal ha til høsten. Men det valget står om, er hva som skal gjøres med raskt økende forskjeller i Norge, sier Lysbakken til VG.

Vil bytte SV med KrF



Uttalelsen er SVs svar på VGs artikkel under Ap-landsmøtet, hvor ledende, men ikke navngitte Ap-politikere, åpnet for å sende SV på gangen for å gjøre plass til KrF i en Ap-sentrumsregjering,

Les saken her: Ap-kilder sier de kan ofre SV for å få KrF med i regjering



– Hvis noen tror at vi frivillig kommer til å tre til side for at det skal etableres en sentrumsregjering, så tar de feil, sier SV-lederen.

– Dersom Jonas Gahr Støre skal kunne bli statsminister, så blir han det med våre stemmer. Da skal vi være med å styre. Det er vårt soleklare krav og ambisjon. Sånn er det bare, sier Lysbakken.

– Mange i Ap mener de kan ta SVs støtte til en rødgrønn regjering for gitt, fordi dere også har åpnet for en samarbeidsavtale?

– Ingen kan ta for gitt at vi vil tre til side. Men det er politikken som avgjør. Får vi gjennomslag, så ønsker vi å være med å styre. Så kan det skje som en del av en regjering, eller gjennom en samarbeidsavtale.

Ser oppside for SV



Lysbakken mener at Aps eventuelle forsøk på å lene seg mot sentrum vil kunne gi SV en ny opptur:

– Min appell går til alle de velgerne som har sans for både SV og Ap, om å komme til oss slik at et nytt flertall faktisk må lene seg mot venstresiden og ikke bare mot sentrum. Det er vårt mål. Nå vokser vi litt på målingene. Gjør vi et godt valg, så blir Ap nødt til å forholde seg til venstresiden, sier SV-lederen.

– Er det grunn til å være engstelig for å bli hektet av?

– Situasjonen gir venstresidens velgere en klar mulighet til å påvirke dette: Skal en Støre-regjering bli et rent sentrumsprosjekt? Eller skal vi få den styrken som gjør at Ap må ta hensyn til oss? Om det skulle bli et Ap-sentrum samarbeid etter valget, frykter jeg at vi får feil politikk: Ikke tøff nok fordelingspolitikk og ikke tøff nok miljøpolitikk.

SVs absolutte krav: Ingen oljevirksomhet utenfor Lofoten

Ap-nestleder Hadia Tajik sier partiet holder døren åpen for alle parti som vil kaste dagens regjering. Også SV:

– Arbeiderpartiet og SV har samme mål: Et nytt flertall som ønsker å bytte ut Frp- og Høyre-regjeringen. Landet trenger en ny regjering som prioriterer sterkere innsats for arbeid, politikk mot økende forskjeller og god skole og trygg eldreomsorg fremfor skattekutt til de med mest fra før. Arbeiderpartiet holder døren åpen til alle partier som deler det målet. Forhandlinger tar vi etter valget, skriver Tajik i en SMS til VG.

KrF ønsker ikke å kommentere VGs sak.

Fra fire til fem krav



SV-landsmøtet i mars vedtok fem krav som SV skal stille til Ap som et vilkår for samarbeid. Partiledelsen ønsket fire, men landsmøtet la på et femte krav om å jobbe for et forbud mot atomvåpen

Les mer her: Utvidet ultimatum-listen

Lysbakken tror ikke at disse kravene vil skremme bort sentrum. Tvert imot: Han sier at Sp-landsmøtet gikk langt i kampen mot velferds-profitt, mens KrF og SV står sammen om høyere lærerdekning.

Økte forskjeller



Lysbakken vil også fortelle sitt landsstyre lørdag, at SVs hovedsak blir kampen mot økte forskjeller. Samtidig vil han at partiet må klargjøre overfor velgerne at uten rødgrønt flertall, vil Norge fortsatt ha en borgerlig regjering.

– Det er viktig å minne om at KrF har valgt side med Høyre, og at det er det de går til valg på. Så uten et rødgrønt flertall som inkluderer SV. blir det ingen ny regjering, sier Lysbakken.

Fikk du med deg: Hareide: Super-Trygve gjør Ap mer attraktivt