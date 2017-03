SV-ledelsens prestisjeplan røk

GARDERMOEN (VG) SV-ledelsen ville ha fire korte ultimatum for å vinne frem mot Arbeiderpartiet. Det gikk ikke.

Det er ingen tvil om hva som er den største saken på SVs landsmøte er ultimatumene SV vil stille til Arbeiderpartiet, ultimatum de må få gjennom for å gå i regjering etter valget i høst.

SVs nestleder Snorre Valen har lagt stor prestisje i at de skulle banke gjennom kun fire klare ultimatum.



Men nå har SVs landsmøte vedtatt fem.

Lysbakken: – Vi er ikke på et nivå vi er fornøyd med eller som vi synes er trygt

SVs hovedkrav til Ap: 1. Øke barnetrygden.

2. Norge må kutte mer i utslippene hjemme.

3. En nasjonal lærernorm.

4. Profittfri velferd.

5. Forbud mot atomvåpen.

Skal stille atom-ultimatum til Ap



Landsmøtet kjempet gjennom at de også vil stille et atom-krav til Ap: At en ny regjering straks må sette i gang arbeidet for et atomvåpenforbud.

Snorre Valen var i utgangspunktet imot at atom skulle på lista og håpet de kunne begrense seg til fire krav.



Men nå blir det altså fem punkter på SV-ledelsens masterplan for å stoppe velgerflukten.

– Får vi gjennomslag for våre hovedkrav er vi klare til å gå i regjering eller skrive under en samarbeidsavtale. Får vi det ikke, kommer vi til å gå i opposisjon, understreket Lysbakken denne uken.

Men Arbeiderpartiet har allerede avvist et av punktene, å innføre profittforbud i barnehager.



Valen: Derfor måtte de ha fire krav

Fakta om SVs landsmøtevedtak SVs landsmøte vedtok søndag en rekke endringer i arbeidsprogrammet for kommende periode: * Avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika * Arbeide for å avvikle au pair-ordningen i Norge * Gi kommuner anledning til å skattlegge sekundærboliger særskilt * Gjeninnføre offentlig tilgjengelige skattelister * Vurdere et forbud mot plastposer * Innføre livssynsnøytral rammeplan for barnehager og utvide den med opplæring i seksualitet og grensesetting * Oppheve vedtak om tvangssammenslåing dersom fylker eller kommuner kommer med et slikt initiativ * Sikre et tilbud om skolepsykolog på alle videregående skoler

SV-nestleder Snorre Valen sa på torsdag at han tror velgerflukten fra SV de siste årene blant annet skyldtes at de ikke leverte på det de hadde lovet i regjering. Derfor mente han de måtte ha en kort og klar kravliste denne gangen.

– Hvis vi hadde sagt før valget i 2005 at det var to ting vi skulle levere på, å doble bistanden og ha full barnehagedekning, tror jeg veldig mange fler hadde følt at SV holder det de lovte, sa Valen til VG.

– Men vi sa vi skulle gjøre noe med barnefattigdommen og fikk det ikke til, og det kan ikke skje igjen. Det er derfor vi er så opptatt av dette nå, sa han.



I dag tidlig spurte VG SV-nestleder Snorre Valen om de vanner ut kravlista ved å ta med et ekstra krav.



– Hadde det vært politisk problematisk, så er jeg enig, men dette er noe hele partiet står bak og jeg ville ikke lagt frem en slik innstilling hvis jeg ikke hadde trodd det var mulig å få med Ap på det, sier han til VG søndag morgen.

Skrotet krav om oljefondet



SV erstatter også kravet om å trekke ut oljefondet ut fra fossile investeringer med at de vil ha tøffere krav til utslippskutt i Norge. SV vil lage et forpliktende nasjonalt klimabudsjett som skal «muliggjøre et kutt på tre millioner CO₂ i løpet av fireårsperioden».

Valen sier til landsmøtet at det har vært lang uenighet i partiet om hvilke klimakrav de skal stille. Men de skrotet altså å få oljefondet ut fra fossile investeringer som hovedkrav.

– Det er noe som mangler i norsk politikk, og det er utslippskutt i Norge, sier Valen til landsmøtet.