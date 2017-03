Ny SV-nestleder Kirsti Bergstø hardt ut mot det hun mener er Frps høyrepopulisme

GARDERMOEN (VG) Den nye SV-nestlederen Kirsti Bergstø varsler kamp mot høyrepopulisme i Frp.

Når store og tunge navn nå går ut av SV, rykker en ny rekke inn. Hans Olav Lahlum, Lars Haltbrekken, Arne Nævra og Kari Elisabeth Kaski er blant profilene som skal løfte SV.

Og SVs nyvalgte nestleder Kari Bergstø (35) er ikke i tvil om hvor partiet bør rette skytset: Mot høyrepopulisme.



– Høyrepopulistene fremmer en rasistisk tone, skyver andre ut fra å delta, setter mennesker opp mot hverandre og har en splittende og giftig samfunnsdebatt, sier Bergstø til VG.



Ut mot Frp-topper

Bergstø ble feminist allerede på barneskolen, da Baywatch kom på TV-en og de plakatene med lettkledde personer begynte å komme opp i klasserommet. Allerede da reiste nordlendingen seg opp for å holde innlegg i klasserommet.

Og harde innlegg har hun ikke sluttet med, heller ikke som ny SV-nestleder. Hun vil gå til kamp mot høyrepopulismen som er på fremmarsj i Europa, og går i denne saken ut mot hele fire Frp-topper.



– Det er et paradoks at Sylvi Listhaug klarer å fremstille seg selv som nasjonens største offer fordi hun får et par kritiske spørsmål i mediene, mens hun kjører svart bil, har millionlønn, kommer fra PR-bransjen og har hatt definisjonsmakt i lang tid, sier Bergstø.

Hun hevder det er en skummel samfunnsutvikling.

– Det er urovekkende at vi har en justisminister som har kalt en avis i nord for «pravda» fordi den har stilt kritiske spørsmål. I tillegg ser vi at Frp har adoptert uttrykk som «falske nyheter», og da beveger vi oss inn i et rom der demokratiske prinsipper og den offentlige samtalen og delaktigheten blir satt på prøve, sier Bergstø.

Den nye nestlederen mener det viktigste valget i høst blir mellom blått og rødt.

– Det er veldig viktig hvordan partiet og valgkampen rigges nå, for det er veldig store spørsmål som står på spill for landet vårt, forskjellene øker, sentraliseringen skyter fart og det politiske ordskiftet blir kaldere samtidig som kloden er i ferd med å koke, sier Bergstø.

Gikk av som statssekretær



Bergstø er nå løftet inn i SV-ledelsen og skal sitte tett på Audun Lysbakken. I 2012 gikk Kirsti Bergstø av som statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, og Audun Lysbakken måtte etter massivt press gå av som statsråd.

Bergstø sier de to aldri har hatt noe uoppgjort seg imellom – og mener saken om Jenteforsvaret havner i skyggen av flere saker i dagens regjering.

– Det er veldig lenge siden jeg har snakket om det, og det er både fordi det er lenge siden og fordi de aller fleste ser at saken var blåst ganske kraftig ut av dimensjoner. Hvis man ser på sakene som har vært i dagens regjering, er det grunn til å plassere den ganske godt i skyggen, sier Bergstø.

Hun mener det har vært verre saker under dagens regjering.

– Vår tidligere justisminister laget en egen propagandavideo om sin egen fortreffelighet på skattebetalernes regning. Det er spesielt å komme unna med det, sier Bergstø.

Hun viser også til saken der samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble anklaget for å ha søkt partipolitisk bistand fra kommunikasjonsavdelingen i departementet.

– Det at 154.000 kroner ikke var anbudsutsatt for seks år siden er bare en parentes, sier Bergstø.

- En erfaring jeg gjerne skulle vært foruten



I 2012, bare to uker før Lysbakken ble valgt som partileder, måtte han gå av som barne- og likestillingsminister etter saken om bevilgninger til Jenteforsvaret. Departementet hadde bevilget 154.000 kroner til organisasjonen Jenteforsvaret, som da var en undergruppe av Sosialistisk Ungdom.

Bergstø ble i denne saken ansett som hovedarkitekten bak bevilgningen, som heller ikke ble lagt ut for offentlig anbud.

EKS-MINISTER: Anders Anundsen (Frp) Foto: Frode Hansen , VG

– Det er en erfaring jeg gjerne skulle vært foruten. Både fordi det var tøft å stå i og fordi de jentene som fikk tildelt midlene aldri skulle trengt å utsettes for den belastningen det var. Alt de gjorde var å bruke fritiden sin på å reise rundt i landet uten lønn for å få andre jenter til å lære å sette grenser og stå opp for seg selv, sier Bergstø.

Dette svarer Frp-erne hun angriper:

• Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp):

– Jeg har aldri styrt unna kritiske spørsmål fra pressen, men når man gang på gang føler seg urettferdig behandlet er det menneskelig å reagere. Er det én person som bør ligge lavt om å svare opp kritiske spørsmål, er det Kirsti Bergstø. Hun gikk nærmest i skjul for pressen, sier Amundsen til VG, og henviser til striden om Jenteforsvaret i 2012.

– Transparency International i Norge kalte dette politisk korrupsjon. Mer enn det er det ikke å si, sier Amundsen.

• Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp):

Listhaug er nå i permisjon. Hennes politiske rådgiver Espen Teigen (Frp) sier det Listhaug tar opp er realitetene knyttet til innvandring.



– Det er litt av en dobbeltmoral å se at når SV tar til motmæle er det helt legitimt, men når Listhaug gjør det, er hun et offer, sier Teigen til VG.

– Det er sikkert behagelig for SV og Bergstø å rope rasisme ved hver anledning noen tar opp harde realiteter som de ikke har noen løsning på, utover å pøse ut enda mer av skattebetalernes penger, sier Teigen.

• Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp):

Solvik-Olsen sier han aldri har bedt embetsverket drive partipolitisk arbeid, påpeker at dette er en personalsak og at kontrollkomiteen la saken bort etter å ha gått grundig inn i påstandene.

– SV bagatelliserer en alvorlig sak. Dersom det var noe kritikkverdig i forholdene hun viser til, så ville kontrollkomiteen konkludert annerledes. SVs sak var derimot misbruk av stilling, sier Solvik-Olsen til VG.

• Anders Anundsen (Frp):

Den tidligere justisministeren sier han ønsker Bergstø lykke til i jobben som ny SV-nestleder.

– Informasjonsvideoer er laget av mange statsråder også i den rødgrønne regjeringen og de var neppe høyrepopulister. Det er en viktig del av arbeidsoppdraget til et departement å spre informasjon. At slik kritikk kommer fra en tidligere politisk rådgiver fra SV som i realiteten bidro til at sjefen måtte gå av som statsråd, tar jeg med knusende ro, sier Anundsen til VG.

VG har også mått fire andre SV-profiler på helgens landsmøte:

De nye SV-profilene: Hans Olav Lahlum (43)

Historiker, krimforfatter og sjakk-ekspert. SVs toppkandidat i Oppland.

NY SV-PROFIL: «Ulv? Der ser jeg meg begge øynene: Det er plass både til ulven og sauebonden og vi må finne løsninger som ivaretar alle interesser», sier den nye SV-profilen Hans Olav Lahlum til VG. Foto: Tore Meek , NTB scanpix

– På landsmøtet ser jeg at vi har veldig mange gode hjertesaker, som det er viktig at folk får kjennskap til. Jeg vil si at kampen for et åpent og inkluderende samfunn, hvor det er plass til alle, er viktigst for meg og noe vi kan gjøre noe med blant annet med gjennom bedre skatteprofil og kjempe mot sentraliseringspolitikken som føres.

Arne Nævra (63)

Landskjent naturfotograf, blant annet gjennom NRKs «Ut i naturen». 1.-kandidat på Buskerud SVs liste.

NY SV-PROFIL: Arne Nævra (63). Foto: Bjørn Haugan / VG

– Jeg er en gammel ur-SV-er, med medlemskap siden 1969. Men med min rolle i NRK har jeg valgt ikke å blande hatter. Men nå er det på tide å kaste seg ut i politikken, sier Nævra til VG.

Han synes ulvedebatten er trist og at Norge ikke må ta ut ulv i vinter.

– Jeg vil kombinere landbruk og miljøvern: Det legges ned tre bruk om dagen i Norge og vi må gjøre noe for å hjelpe deltidsbonden, som er ryggraden i norsk landbruk, sier Nævra.

Lars Haltbrekken (46)

Mangeårig leder av Norges Naturvernforbund. SVs 1.-kandidat i Sør-Trøndelag.

NY SV-PROFIL: Lars Haltbrekken, mangeårig leder i Naturvernforbundet. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Kamp for miljøet og å redusere utslipp av klimagasser vil være mitt viktigste bidrag for SV. Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja og ikke flere tildelinger av oljekonsesjoner blir viktig. Barnefattigdom er et annet viktig område for meg, som vi kan forebygge gjennom våre forslag om økt barnetrygd, billigere SFO og barnehage.

Kari Elisabeth Kaski (29)

Avtroppende partisekretær i SV, som partiet kjører frem som sin toppkandidat i Oslo.

MILJØTOPP: Kari Elisabeth Kaski under SVs landsmøte på Gardermoen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix Foto: Tore Meek , NTB scanpix

– Jeg vil jobbe for å skape miljøvennlige byer og kjempe for at Oslo skal bli verdens første nullutslipps-hovedstad. For å få til det trenger vi et nytt flertall på Stortinget, som kan gi drahjelp om å nå det målet innen 2030. Så vil jeg kjempe for at færre barn vokser opp i fattigdom.

