Lysbakken om å stoppe SV-nedgangen: – Jobben var større enn vi innså

Audun Lysbakken hadde klare ambisjoner om å ta SV tilbake til gamle høyder da han overtok som partileder. Fem år senere er oppslutningen 0,2 prosentpoeng høyere.

SV-leder Audun Lysbakken har aldri vært så bekymret for SV som han var før valget i 2013. Han hadde bare vært partileder i et år og de lå på kriselave 2,5 prosent – milevis unna sperregrensen.

Lysbakken var bekymret. Han hadde jo lovet å løfte SV til nye høyder igjen, og forteller at den høsten i 2013 ble «en fandenivoldsk kamp» for å få partiet opp på 4,1 prosent.

– Resten av den valgkampen handlet om å overleve som stortingsparti, og det var det vi mobiliserte for. Det er de mest intense ukene jeg har vært med på i politikken, sier Lysbakken til VG.

Nå i 2017 går partilederen for første gang inn i en valgkamp uten å mene at SV er i en alvorlig situasjon.

– Det er den første valgkampen jeg går inn i der vi har en positiv tendens, og ikke en tendens som peker nedover, sier Lysbakken.



– Det er ikke slik at vi er på et nivå vi er fornøyd med eller som vi synes er trygt, men når du har vært gjennom så mange år med tendenser nedover, gir det mye inspirasjon og selvtillit til oss å se at det peker andre veien, påpeker han.

Mål: Over 4,1 prosent



Lysbakken overtok et kriserammet SV i mars 2012, bare dager etter at han selv ble tvunget til å gå av som statsråd. På Infacts partibarometer hadde SV da oppslutning på 4,6 prosent.

På den siste målingen i februar i år kunne SV notere seg en oppslutning på 4,8 prosent.

– Vi har stoppet fallet og nå tror jeg vi for første gang på mange år er i en situasjon der vi virkelig kan begynne å vokse igjen, sier Lysbakken.

Frykten for skrekkens strek – sperregrensen – ser ut til å ha sluppet litt taket i Audun Lysbakken. De de tre siste valgene – 2011, 2013 og 2015 – har de så vidt karret seg over den og endt på 4,1 prosent.

Lysbakken mener de nå har grunnlag for å gå over 4,1.

– Absolutt, det er selvfølgelig målet, og jeg er helt sikker på at vi kan få det til. Vi har en kjempesjanse til å bli en positiv overraskelse i dette valget, sier han.

Men han vil ikke presisere om de faktisk håper på 5-tallet.

– Jeg tror betydelig fremgang er mulig, men av prinsipp gir jeg ikke media noe tall på forhånd, sier Lysbakken.

– I 2013 var SV 2000 stemmer fra sperregrensen. Vi var et parti som falt både i oppslutning og i medlemstall. Og jobben med å snu den utviklingen var kanskje enda større enn vi innså. Det har tatt tid.

Stadig i motbakke

I 2001 hadde SV hele 12,5 prosent av stemmene, men glansdagene er for lengst over. Tiden i Stoltenberg-regjeringen endte med velgerflukt for SV.

Lysbakken har hatt tunge år som SV-leder, stadig i motbakke og med dårlige målinger. Etter katastrofevalget i 2013 raste også medlemstallet med 556 personer til 2014. Men der har det snudd.

Fra 2015 til 2016 fikk SV 704 flere medlemmer.

– Vi sto med ryggen mot veggen i 2013, i dag er vi et helt annet sted. Det blir en tøff valgkamp nå og, men vi har en helt annen mulighet til å mobilisere og vokse, sier Lysbakken.

– Vi har veldig sterk tro på at det kan bli en opptur, understreker han.

Men kampen mot sperregrensen er fortsatt høyst reell.

– Har stoppet fallet

– I fem år har du hatt som ambisjon å løfte partiet. I de tre siste valgene har dere fått 4,1 prosent og har ligget rundt sperregrensen siden sist kommunevalg. Da kan vi slå fast at du ikke har lykkes?

– Nei, min jobb har vært å snu motgang til fremgang. Vi har stoppet fallet i oppslutning og vi har begynt å vokse på medlemstall, svarer Lysbakken.

– Går du av hvis dere havner under sperregrensen ved høstens stortingsvalg?

– Det er ikke et tema, hverken for meg eller partiet. Vi har tenkt å gå frem i dette valget. Jeg tror medlemmene i SV opplever at vi er på rett kurs.

Han sier det var urealistisk å tro at de skulle komme seg veldig fort opp igjen etter 2013.

– Vi var et parti i trøbbel, påpeker Lysbakken.

– Vi har snudd nedgangen i medlemstall til kraftig vekst. Og vi har også så smått begynt å snu trenden i oppslutning fra fall til forsiktig fremgang. Det må vi få lov til å glede oss over etter mange år med tilbakegang, sier SV-lederen til VG.

